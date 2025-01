En els últims anys, l’increment de famílies que compten amb el bo social ha crescut de forma sostinguda, especialment des del 2020. Això és, en bona part, conseqüència del pas del coronavirus i la crisi energètica posterior —agreujada per la guerra d’Ucraïna—, així com a les mesures i renovacions automàtiques que s’estan implantant des que va entrar en vigor el Reial decret llei 6/2022 i a l’assessorament proactiu a organismes i institucions que s’està oferint des de la companyia amb l’objectiu que el bo social arribi a totes les llars que ho necessiten. Dades d’Endesa revelen que aquest 2024 hi ha hagut 4.735 clients amb bo social, dels quals 1.948 són clients considerats vulnerables i 2.787 vulnerables severs. Uns nombres elevats si ens fixem en les dades del 2020, on només 2.662 clients d’Endesa comptaven amb bo social. Per tant, en els darrers 5 anys hi ha hagut un increment del 77%.

El bo social és un descompte en la factura de la llum del 50% per a persones considerables vulnerables i del 65% per vulnerables severes. Hi poden optar pensionistes, famílies nombroses i monoparentals, persones en situació de vulnerabilitat i beneficiaris de l’ingrés mínim vital.

Renovacions del bo social a Terrassa

Aquest 2025, prop de 2.000 famílies de Terrassa hauran de renovar el bo social de forma expressa per poder mantenir el descompte, un 36% de les quals ho hauran de fer durant el primer quadrimestre. Això afecta als clients que gaudeixen del bo social des d’abans del 29 de març de 2022 (quan va entrar en vigor el Reial decret llei 6/2022) i després de que ja tinguessin una primera renovació automàtica sense presentar nova documentació.

Creix el nombre de beneficiaris del bo social a Terrassa