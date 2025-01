Els alumnes del mestratge en direcció d’institucions sanitàries per la UAB visiten el CST

Un any més, l’Hospital Universitari de Terrassa ha rebut la visita tècnica dels alumnes de la XXIV edició del Mestratge en Direcció d’Institucions Sanitàries organitzat per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Els 36 alumnes son directius i comandaments assistencials i de gestió d’hospitals d’arreu de Catalunya. La jornada s’ha iniciat amb la presentació ‘El Consorci Sanitari de Terrassa’, a càrrec del director-gerent del CST, Ferran Garcia, i de la directora assistencial del CST, Mònica Botta.

A continuació, ha estat el torn de les Càpsules de Gestió: sota el nom “PIMAC: model de competències d’infermeria” desenvolupada per Antònia Villalba, directora d’infermeria del CST; “Finestra Única” per part de Núria Pagès, directora de Gestió de pacients i Atenció a la Ciutadania del CST i “Unitat d’Insuficiència Cardíaca” d’Elena Vargas, metgessa de família del CAP Anton de Borja de Rubí.

Tot seguit s’ha fet un recorregut per explicar el funcionament d’una de les plantes d’hospitalització, del Pavelló Penitenciari de Terrassa i del Servei de Radioteràpia Oncològica. A la tarda s’ha visionat el vídeo “Humanització al Consorci Sanitari de Terrassa”, on es mostren diferents projectes d’humanització que s’estan portant a terme en els dispositius del CST, amb el posterior debat. Un any més la jornada de treball ha estat molt ben valorada per part de tots els assistents.

