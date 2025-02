Educació proposa prohibir els mòbils a les aules d’ESO i primària el curs 2025/26

El Departament d’Educació i Formació Professional proposa per al proper curs 2025-2026 prohibir els telèfons mòbils a les aules de tots els centres educatius a l’etapa obligatòria. Aquesta és la principal mesura que la consellera d’Educació i FP, Esther Niubó, ha traslladat a la primera reunió de la Comissió per una Digitalització Responsable als Centres Educatius. La consellera exposa que l’objectiu del Departament és avaluar l’impacte de la digitalització en l’aprenentatge i en el sistema educatiu, i alhora establir pautes per a un ús responsable. Per tal d’analitzar els diferents paràmetres que intervenen en la digitalització, Educació i FP ha creat la Comissió per una Digitalització Responsable als Centres Educatius. La integren professionals experts de diferents àmbits.

La Comissió pretén revisar l’ús que es fa actualment d’aquests dispositius i analitzar els efectes que tenen sobre infants i joves al sistema educatiu català. També determinar els canvis necessaris a implementar i fer recomanacions al conjunt de la comunitat educativa. Té l’objectiu de crear un espai de reflexió i de debat expert per a fer una diagnosi de l’ús i els efectes pedagògics i sobre la salut de les pantalles en la població escolar de Catalunya. També vol vetllar per la protecció i promoció de la salut i els hàbits saludables i per l’aprenentatge de competències digitals en el context socioeducatiu. I per últim, té la missió de Protegir l’interès superior dels drets dels infants i el seu benestar garantint entorns educatius segurs i saludables.

Els centres de Terrassa

Hi ha diverses escoles i instituts terrassencs que fa cursos que s’han avançat preveient aquesta més que possible prohibició. És el cas de l’INS Montserrat Roig, que aposta per ser un espai lliure de mòbils. Fa anys que l’institut va prohibir els mòbils al centre, i fa que es quedin en dipòsit durant les hores lectives.

També és el cas de l’Institut Matadepera, on el centre recull els mòbils a primera hora i no els retorna fins acabar les classes, sempre que el professor no en permeti el seu ús. En el cas de l’Institut Ègara, és d’obligat compliment que els alumnes apaguin el telèfon en entrar al centre, i només poden encendre’l un cop en surtin. Al col·legi Mare de Déu del Carme, per exemple. no cal que s’apagui: pot estar en silenci mentre no s’utilitzi fins les 17h.

