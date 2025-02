Queixes per la manca de menjador a dos casals de Terrassa

La vida social es veu molt perjudicada “quan en un casal no hi ha un servei de bar i menjador”. Aquest és el resum dels efectes de la situació denunciada per la Federació d’Associacions i Centres de Gent Gran de Terrassa, que ha emès una queixa pública per la demora en la concessió del citat servei en dos equipaments gestionats per la Generalitat de Catalunya a Terrassa: el casal cívic i comunitari de Can Boada i el de Sant Llorenç.

Terrassa disposa d’onze casals similars a diversos barris. Els serveis de menjador que s’hi ofereixen suposen per a moltes persones grans un lloc la funció del qual va més enllà de l’esplai. Els menús a preu ajustat en són un reclam d’indubtable èxit. La federació ha volgut fer sentir el seu malestar per la demora en la concessió d’aquesta funció en dos equipaments: el de Can Boada, situat al carrer del Príncep de Viana, i el de Sant Llorenç, al carrer del Camí de la Font dels Canyes. “Quan un casal perd el servei de menjador, les persones usuàries perden un dels serveis més preuats. Són moltes les persones grans amb dificultats pergestionar el seu dinar diari”, exposa la federació, que afegeix en els mateixos termes: “Quan en un casal no hi ha un servei de bar i menjador, la vida social es veu molt perjudicada”.

Els motius

Què és el que passa? Segons destaca l’entitat, que la Generalitat “va allargant el temps en què aquests dos casals estan sense aquest servei”. La federació diu no entendre els motius de l’endarreriment i exigeix que el problema es resolgui en breu.

“Quan en un casal no hi ha un servei de bar i menjador, la vida social es veu molt perjudicada”

El Departament de Drets Socials i Inclusió gestiona aquests equipaments, concebuts, segons el Govern, com a espais públics “de participació i convivència oberts a tothom” que tenen per objecte “l’empoderament de les persones i de les entitats a través del desenvolupament personal, cívic, comunitari, social, cultural i de lleure”.