Atenen 312 casos de violència sexual infantil

El Barnahus de Terrassa, un servei pioner dedicat a atendre infants i adolescents que han patit abusos sexuals, ha atès 312 casos des que es va posar en marxa, ara fa un any, el febrer del 2024. Així, Terrassa és la tercera ciutat catalana que disposa d’aquest servei de la Generalitat que més casos ha atès el 2024. Per davant seu només hi ha els dos centres de Barcelona, que han atès un total de 438 víctimes, i Girona, amb 317. Arreu de Catalunya hi ha 14 serveis, que han atès un total de 2.897 casos de violència sexual contra infants i adolescents.

L’equipament de Terrassa ocupa un espai provisional a l’edifici del Vapor Gran, al centre de la ciutat, a l’espera de l’edificació d’un nou i definitiu centre a la zona olímpica, al costat del Terrassasports. La Conselleria de Drets Socials preveu invertir-hi 1,3 milions d’euros en la construcció del nou edifici, que es finançarà amb fons Next Generation i que s’espera que entri en funcionament l’any 2026.

L’equip professional que treballa a Terrassa està format per una coordinadora, dues treballadores socials, dos psicòlegs i una administrativa. També hi ha dos tècnics que són la porta d’entrada dels casos i en fan el seguiment, la derivació i l’avaluació. A més, s’hi desplaça personal de l’equip tècnic penal, metge forense, professionals d’atenció a la víctima del Departament de Justícia; així com pediatre, infermera o psicòlegs del Departament de Salut, entre d’altres.

Més del doble d’expedients

La Conselleria de Drets Socials detalla que els expedients oberts amb motiu compatible a un abús sexual s’han multiplicat per 2,5 a Catalunya. Pel que fa al perfil dels infants i adolescents atesos, 8 de cada 10 són nenes i el 53,1% dels fets han tingut lloc en l’àmbit familiar. Els abusos patits entre els 12 i els 15 anys representen prop del 34% del total i la franja d’edat entre 5 i 8 anys concentra un 29,4% dels casos atesos als serveis Barnahus.