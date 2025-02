Els agricultors de 13 pobles tribals de l’Índia seran els destinataris finals del projecte de desenvolupament en el qual treballarà enguany la delegació local de Mans Unides de Terrassa. L’import total del projecte és de 56.585 euros i Mans Unides contribueix amb el 91%. El lema: “Compartir és la nostra major riquesa”.

L’ONG catòlica ha presentat aquest dimecres el projecte per al qual recaptarà fons en el 2025 mitjançant diversos actes solidaris. El programa, titulat “Enfortiment de l’organització de base comunitària en 13 pobles de Simdega”, capacita en mitjans de vida sostenibles els agricultors de 13 poblacions de Simdega, “amb la creació i enfortiment de 52 clubs d’agricultors”. Així mateix, diu l’ONG, “és promou la seva participació en consells d’aldea i es promociona l’agricultura orgànica”. D’altra banda, “també s’ensenya a les famílies a diversificar els seus mitjans d’ingressos a partir d’altres activitats afins”.

La desigualtat

La campanya d’enguany és la 66a de Mans Unides, una entitat que vol posar en evidència “que la desigualtat, manifestada en la falta d’oportunitats pels més vulnerables, segueix augmentant en un context de gran creixement econòmic”.

L’ONG recorda l’últim informe de Crédit Suisse per indicar que “només l’1% de la població mundial concentra més de la meitat de la riquesa global”. Uns 733 milions de persones viuen en situació de fam “i més de 1.200 milions lluiten per sobreviure per sota del llindar de pobresa”.