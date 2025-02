Un lladre agredeix un vigilant per robar una caçadora a Terrassa

De cometre un furt a cometre un robatori amb violència i intimidació. Aquesta línia va creuar aquest dimarts un home que va acabar detingut pels Mossos d’Esquadra després de robar una caçadora en un comerç de Terrassa.

Els fets van tenir lloc al portal de Sant Roc. Poc després de les 19 hores, un individu va sortir d’un establiment d’aquesta via del Centre. Portava una caçadora flamant. L’havia agafat de la botiga i marxava sense abonar el seu preu, 19,99 euros.

Un vigilant, però, el va interceptar. En realitat, va intentar retenir-lo, però va ser agredit, presumptament, pel sospitós. Aquesta era la línia que el sospitós va travessar.

L’agressió que ho va canviar tot

El robatori al descuit podia haver passat per un delicte de furt, però l’agressió va convertir el fet en un robatori amb violència perquè, segons fonts policials, el lladre va propinar una empenta al vigilant i li va ocasionar una esgarrapada en una mà.

El sospitós va escapar, però una dotació dels Mossos d’Esquadra no estava lluny d’allà i va acudir a la zona en resposta a l’avís de robatori. El presumpte autor va ser identificat, detingut i traslladat a la comissaria de l’Àrea Bàsica Policial (ABP) de Terrassa per a la instrucció de diligències per un delicte de robatori amb violència i intimidació. L’important des del punt de vista penal no era la quantia de la caçadora sostreta, sinó el procediment final emprat per a la sostracció.