Alumnes d’ESO de Terrassa planten arbres “per Europa”

Terrassa participa en la campanya “Un Árbol por Europa” amb una plantada d’arbres autòctons a l’Anella Verda de Terrassa. Aquest dimecres, una trentena d’alumnes de 3r d’ESO de l’escola Ramon Pont hi plantaran 70 unitats.

Segons destaca l’Ajuntament, la campanya “Un Árbol por Europa” busca el compromís dels municipis amb la sostenibilitat local i en la lluita contra la desforestació a Europa. Ho posa de manifest “amb la imatge simbòlica de la plantació d’arbres arreu de l’Estat”.

Es tracta d’una iniciativa de l’associació juvenil Equip Europa, que compta amb el suport de les oficines del Parlament Europeu a Espanya.

Compromís

“Terrassa participa, un any més, en aquesta campanya que, com ja és habitual, és protagonitzada per alumnes de secundària per reconèixer, d’aquesta manera, el paper i el compromís del jovent amb el medi ambient“, subratlla el consistori.

Aquest 2025 ho faran 30 alumnes de 3r d’ESO de l’escola Ramon Pont, de Terrassa, que s’encarregaran de plantar 70 arbres autòctons (35 pins pinyers i 35 alzines) en un punt concret de l’Anella Verda. Ho faran a partir de les 10,30 hores a la finca de Mossèn Homs, davant del viver municipal.

Aquesta escola és un dels centres que fan el projecte educatiu “Apadrinem l’Anella Verda”, un programa municipal que vol fomentar la implicació en la millora i conservació d’aquest entorn natural de Terrassa.

La iniciativa

Des de l’any 2018, més de 200 alumnes de secundària han participat en aquesta iniciativa, que es va suspendre el 2020 per la pandèmia de la Covid.

L’Anella Verda és un espai sense urbanitzar de boscos, camps i torrents de 4.400 hectàrees “d’un gran valor ambiental, paisatgístic i cultural, i amb un important potencial ecològic, social i econòmic”. Aquest espai se situa entre l’entorn urbà i els límits municipals, on s’estén el 65% del terme municipal de Terrassa.