Royal Bliss, la gamma de mixers premium, ha entregat les plaques dels “Restaurants Recomanats” a la Guia MICHELIN Espanya 2025 a 146 establiments de Catalunya, i concretament, un d’ells es troba a Terrassa: La Bodeguilla, situada al carrer de les Cosidores.

Un restaurant, segons la seva mateixa pàgina web, “amb una cuina innovadora, tradicional i també de mercat on s’escull el producte més fresc i de proximitat que permet dissenyar creacions gastronòmiques i oferir el millor als clients”. Ja va ser inclòs a la Guia MICHELIN l’any 2023 i ara repeteix.

Per províncies, la guia recomana 81 establiments de Barcelona, 37 de Girona, 16 de Tarragona i 12 de Lleida. Aquests restaurants se sumen als 606 procedents d’altres regions d’Espanya, . Amb aquest acte, que enguany celebra la seva tercera edició, Royal Bliss vol mostrar el seu suport a l’alta gastronomia i reconèixer una cuina i un servei de qualitat.

El reconeixement es tracta d’una placa que constitueix un símbol d’identificació per als restaurants i reconeix una cuina i un servei de qualitat. A més, suposa una plataforma de reconeixement de la importància d’aquests establiments en les seves respectives ciutats i municipis, on tenen un paper clau tant des del punt de vista econòmic com social.

La Bodeguilla, dins la Guia MICHELIN 2025