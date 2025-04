“Ser coordinador de la Creu Roja és el repte de la meva vida”

Rubén Caballero celebra un any com a coordinador de la Creu Roja Terrassa, exactament des de l’abril del 2024. Vinculat a l’organització des de fa 20 anys, va començar el 2004 com a tècnic d’intervenció social a l’oficina del Baix Obregat, i el 2017 va passar a ser coordinador de l’oficina del Baix Obregat. La mateixa Anna Bertran, presidenta de Creu Roja Terrassa, se’n desfà en elogis: “Estem molt contents pel Rubén. S’ha adaptat perfectament a aquesta nova posició. Coneix l’organització i coneix una assamblea més gran, fer que ho valorem molt positivament”.

Com ha estat aquest primer any com a coordinador a Terrassa?

Aquest primer any, el que he volgut fer ha estat conèixer una mica tots els projectes, conèixer l’equip tan gran que tenim; som 54 professionals aquí treballant a Creu Roja Terrassa; i a part tenim un munt de projectes. La meva idea era, primer, tenir una visió global de tots els projectes i, a poc a poc, anar coneixent tots els professionals i veient totes les tasques i iniciatives com es desenvolupen aquí a Terrassa.

Com et sents amb aquest canvi?

Per mi és un repte molt important, és el repte de la meva vida. L’oficina de la Creu Roja Terrassa és una oficina referent a tot l’estat. És una de les oficines locals més grans de l’estat i, per tant, per mi és tot un repte professional. La ciutat i l’equip m’han acollit súper bé i la veritat és que estic descobrint la riquesa que té Terrassa: una ciutat solidària, una ciutat amb un teixit associatiu molt important, i tot això ens ajuda a desenvolupar la nostra acció aquí.

Quins projectes t’han cridat més l’atenció?

Tot el tema del programa de targetes i el rebost, que són els projectes estrella que tenim, on hi fem més atenció o on arribem a més persones. A partir d’aquí, tenim altres col·lectius com és el d’infància, els projectes de salut -que és un projecte que ara comencem a donar una mica més d’empenta perquè volem créixer amb salut-, i el tema de persones refugiades i immigrants que també estem fent atenció.

A part, amb aquestes persones usuàries, el que fem són aquests tallers d’estalvi energètic, d’economia domèstica, per capacitar les persones que són usuaris nostres perquè puguin fer una compra saludable i quins productes han de comprar. A part de fer aquesta entrega econòmica, el que intentem fer és donar-li capacitat a les persones, capacitar-les.

Com és el “feedback” de les persones usuàries?

Sempre és bo. Nosaltres també, a part, el que tenim establert és una metodologia de treball que dintre de tota l’atenció que fem amb les persones, fem una entrevista d’acollida, una valoració social i, a partir d’aquí, fem l’ajuda o detectem quina és l’ajuda o necessitat que té aquesta persona. Posteriorment, un cop hem finalitzat aquesta ajuda, el que fem és una enquesta de satisfacció per saber si les persones s’han sentit còmodes, si s’han sentit ben ateses o tenen alguna mancança que puguem treballar, puguem millorar. A través d’aquests instruments d’enquesta de satisfacció intentem tenir aquest retorn de la persona usuària.

Què tal amb els i les treballadores de la Creu Roja Terrassa?

Són essencials. Hi ha un equip professional actualment de 54 professionals. A part, també diré que durant el primer trimestre del 2025, Creu Rosa Terrassa ha superat la barrera de les 700 persones voluntàries, amb la qual cosa, és una dada força important perquè pensem que som l’entitat amb més voluntariat que hi ha a la ciutat de Terrassa. Som una entitat referent en el món del voluntariat i això és un factor molt important perquè sense el voluntariat, nosaltres no podríem desenvolupar la nostra acció aquí a la ciutat.

Compteu també amb socis, que s’han anat mantenint aquests anys…

Amb el tema de socis, treballem sobretot amb col·laboracions externes com poden ser empreses, i hem de donar un pas més enllà i hem de trobar més finançament per ajudar-nos a tirar endavant tots els projectes que tenim pensats. Aleshores, sempre s’ha de treballar en el tema de captació de fons, sempre estem fent campanyes -ara ve la campanya del sorteig de l’or, per exemple. També hem acabat la campanya de captació de socis-. Sempre estem intentant captar socis i captar donatius perquè ens ajuden a desenvolupar els projectes. Sempre hem d’anar treballant, és un projecte viu.

Què penseu per aquest 2025?

Com a objectius de cara al 2025, pensem que hem d’establir sinergies amb les entitats del tercer sector de la ciutat. Hem de treballar coordinadament amb totes perquè al final totes treballem i anem cap a la mateixa direcció. També aquest any és la primera vegada que hem superat el pressupost de 4 milions d’euros aquí a la Creu Roja de Terrassa; mantenir aquest pressupost és important per desenvolupar tots els projectes que tenim pensats, i aquests projectes pilots durant el 2024, el que volem és consolidar-los al 2025 i que ja es quedin fixes a la ciutat. A part d’això, amb el voluntariat de Creu Roja Joventut, que al final és la pedrera que va pujant i que al final es quedarà a Creu Roja en uns anys, volem cuidar-lo molt i fer una bona captació del voluntariat d’aquest departament. Penso que és el pilar fonamental de la nostra institució aquí a Terrassa i que Creu Roja Joventut aquí a Terrassa és una de les referents, com també en tot el món de les assemblees locals de la Creu Roja. Des de l’organització volem continuar sent agents de transformadors de la ciutat, que és una ciutat molt social, solidària i acollidora.