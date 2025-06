80 bicicletes cedides a l'entitat Biciclot

Un total de 80 bicicletes dipositades els darrers mesos a la deixalleria municipal de Can Casanoves o en el dipòsit de la Policia Municipal han estat cedides a Biciclot. Es tracta d’una entitat sense ànim de lucre que promou l’ús d’aquest mitjà de transport sostenible. Un dels seus programes és recollir bicicletes usades, per reparar-les i posar-les de nou en circulació, fent donacions i retornant-les al mercat de segona mà; potenciant així l’economia circular i el consum responsable amb valors socials i mediambientals. El lliurament, que es va fer ahir a la deixalleria de Can Casanoves, és el quinzè que es fa, d’ençà que l’Ajuntament de Terrassa va signar el conveni de col·laboració amb aquesta entitat l’any 2022 i que s’emmarca dins les línies estratègiques del Pla de Prevenció i Gestió de Residus Municipal, per fomentar un canvi d’hàbits per tal d’impulsar la reutilització i generar menys deixalles.

En aquests tres anys, s’han lliurat prop de 816 bicicletes i altres components, com cistelles, rodes o sellons. L’acord amb Biciclot recull el compromís d’aquesta entitat a recollir les bicicletes abandonades; informar sobre el reaprofitament dels objectes cedits gratuïtament i participar en activitats que se celebrin a Terrassa i que estiguin vinculades al medi ambient i a la mobilitat sostenible.