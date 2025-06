Terrassa mostra el seu compromís contra els discursos d’odi

L’Ajuntament de Terrassa a través del Servei de Relacions Internacionals, ha participat en l’Assemblea General de l’Associació de Ciutats Guardonades amb el Premi d’Europa, celebrada a Sant Sebastià del 5 al 7 de juny. Aquest esdeveniment anual, organitzat pel Consell d’Europa, reuneix ciutats europees reconegudes pel seu compromís amb la democràcia, la pau i la cooperació internacional.

La regidora de Presidència i Relacions Internacionals de Terrassa, Rosa Boladeras, ha pres la paraula amb la presentació «Transformant l’impossible: Terrassa i la seva lluita contra el discurs d’odi i la desinformació». Boladeras ha exposat les polítiques i accions comunitàries impulsades a la ciutat per combatre el discurs d’odi, la polarització i la desinformació, que amenacen la convivència i la qualitat democràtica.

L’assemblea també ha inclòs debats sobre la participació local com a eina per construir una Europa democràtica i resilient. El Fòrum de Joventut, per la seva banda, ha donat veu a joves europeus que reflexionen sobre el seu paper en un futur més just i inclusiu.

70è aniversari del Premi Europa

Aquest any la trobada ha coincidit amb la celebració del 70è aniversari del Premi d’Europa. El matí ha començat amb la conferència “La democràcia a prova”, amb intervencions destacades de líders europeus i experts. Durant la sessió s'ha inaugurat una placa commemorativa i es va plantar un “Arbre d’Europa”. A la tarda, l’Ajuntament de Donostia ha acollit l’acte oficial del 70è aniversari, on es va reconèixer la trajectòria de les 86 ciutats guardonades, inclosa Terrassa, premiada el 2024.