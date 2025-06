Terrassa fomenta les comunitats amb energia solar

Aquest dijous va tenir lloc, a l’Arxiu Històric Comarcal, l’acte de presentació del concurs per fomentar l’ús de l’energia solar a les cobertes municipal. Aquesta iniciativa permet la creació i el desenvolupament de comunitats energètiques, impulsant l’autoconsum col·lectiu entre els seus membres.

Durant la presentació, el director de Transició Energètica de Terrassa, Marc Cadevall, va explicar el procediment per presentar les sol·licituds i va remarcar la importància de la iniciativa davant la dificultat de trobar cobertes de lloguer. Va recordar que les comunitats hauran de buscar aquestes cobertes per poder instal·lar les seves pròpies plaques fotovoltaiques.

El 30 d’abril de 2025 es van aprovar les bases reguladores i la convocatòria del concurs per a l’atorgament de llicències, subjecte al pagament del preu públic per l’ús d’instal·lacions fotovoltaiques municipals, sent l’import anual de 64,61 €/kWp. Es poden presentar sol·licituds, fins al 18 de maig de 2026, els col·lectius de persones empadronades en el municipi i les entitats, cooperatives o altres persones jurídiques sense ànim de lucre.

Els beneficis del model

El model ofereix no només beneficis ambientals i socials, sinó també estalvis econòmics a través de la factura elèctrica, que permet que una part dels recursos es destini a la gestió de la comunitat. Gràcies a aquesta fórmula, les persones associades poden consumir energia renovable generada de manera pública i de proximitat, compartint l’energia amb equipaments municipals, fins i tot a distància.

Actualment, els autoconsums col·lectius a distància —permetent fins a dos quilòmetres segons la normativa— són l’única alternativa per a empreses i famílies que no disposen d’una coberta pròpia per produir i consumir energia renovable.