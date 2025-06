El CST presenta el projecte CST Mou-te

Dimarts 10 de juny al matí tindrà lloc a la sala d’actes Joan Costa Roma de l’Hospital Universitari de Terrassa la Jornada de presentació del CST Mou-te, una iniciativa de promoció de la salut mitjançant l’activitat física, adreçada tant als professionals de la salut, pacients i ciutadania, en col·laboració amb agents del territori i institucions vinculades a l’àmbit esportiu, social i sanitari.

Aquesta iniciativa entronca també amb un dels eixos del Pla Estratègic del CST 2025-2028, que és promoure el benestar físic i el confort emocional dels treballadors, promovent uns hàbits saludables.

La inauguració anirà a càrrec de d’Esteve Fernández, secretari de Salut Pública del Departament de Salut; Abel Garcia, secretari general del Departament d’Esports; Jordi Ballart, alcalde de Terrassa i August Sàenz, president del Consorci Sanitari de Terrassa.

La presentació del CST Mou-te serà a càrrec de Montse Bellver, cap de Servei de Medicina de l’Esport del CST – CAR Sant Cugat. La ponència inaugural anirà a càrrec d’Antoni Trilla, cap del Servei de Medicina Preventiva i Epidemiologia de l’Hospital Clínic de Barcelona.

La primera taula rodona, sota el títol ‘Beneficis de l’exercici físic per la salut al llarg de la vida’, serà moderada per Montse Bellver i comptarà amb les intervencions de Cèlia Garcia, directora d’Infermeria d’Atenció Primària del CST, amb Educació per la salut durant la infància i l’adolescència; Mariona Violán, coordinadora de Programes de Promoció d’Exercici Físic del CEE del Departament d’Esports i Presidenta de la Societat Catalana de Medicina de l’Esport, amb El repte de convertir l’exercici físic en un hàbit de vida; Joan Ars, fisioterapeuta del Parc Sanitari Pere Virgili i doctorat en Medicina, amb Longevitat saludable i activitat física; i Susana Regüela, cap de la Unitat d’Acompanyament de la Carrera Esportiva del CAR Sant Cugat, amb Exercici físic i esport per la salut mental.

Després de l’esmorzar saludable tindrà lloc la segona taula, moderada per Cristina Roure, directora d’Estratègia del CST. Comptarà amb les intervencions d’Antonio Sánchez, cap del Servei de Cardiologia del CST, amb El poder de l’exercici físic per abordar la malaltia; Isabel Arrieta, directora de Recursos Humans i Gestió de Persones del CST, amb L’exercici físic per un entorn de treball saludable; Laura Rivas, regidora de Salut de l’Ajuntament de Terrassa, amb Paper del món local en la promoció i la continuïtat dels programes de prescripció de l’exercici físic; Ramon Terrassa, director del CAR Sant Cugat, amb Paper de l’esport d’elit en la incorporació de l’exercici físic com un hàbit de vida a la Societat; i Albert Moncada, subdirector general de Promoció de la salut de la Secretaria de Salut Pública del Departament de Salut, amb El paper del Departament de Salut en la implementació de l’exercici físic com a estàndard de pràctica clínica i hàbit saludable.

La conferència final anirà a càrrec de l’esportista Miquel Pucurull, autor del llibre ‘Mai no és tard’ i la cloenda recaurà sobre Ferran Garcia, director gerent del CST. Finalment tindrà lloc una activitat física grupal amb tots els assistents a la jornada, al gimnàs de Rehabilitació, amb Fermín Oliete, fisioterapeuta del CAR Sant Cugat i Tai Pérez, fisioterapeuta del CST.