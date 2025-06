Dona amb cremades en un incendi a Terrassa

Una dona ha resultat ferida, amb cremades, aquest divendres en l'incendi que s'ha declarat en un habitatge de Terrassa. Pel que sembla, el foc l'ha provocat la bateria d'un telèfon mòbil i ha cremat un matalàs, segons les primeres informacions.

Els fets han tingut lloc a la plaça de la Mediterrània, al barri de Xúquer, a les 8.15 hores. La dona es trobava en el domicili amb un nadó quan ha tingut constància del foc. Primer ha protegit la criatura de l'incendi i el fum. I després ha apagat el foc, però ha patit ferides.

Més tard, s'ha dirigit a l'Hospital de Terrassa per rebre atenció mèdica. Tot apunta que les cremades sofertes en una mà no presentaven gravetat. El cos de Bombers de la Generalitat, avisat al migdia, ha revisat l'habitatge. Les flames havien afectat parcialment el matalàs, però no de manera greu la resta del pis.

Foc en un pont

D'altra banda, una dotació de Bombers ha actuat aquest divendres, a les 16.15 hores, a la passarel·la de l'Amistat per apagar un incendi localitzat en un tauló del terra d'aquest pont. El servei ha durat uns vint minuts. La passarel·la de l'Amistat creua la riera de les Arenes, a l'alçada de Ca n'Anglada.