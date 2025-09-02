A subhasta per 1,2 milions la nau d’IMC Toys a Ca n’Aurell

La nau d’IMC Toys, situada a Ca n’Aurell, ha entrat en subhasta pública com a resultat del concurs de creditors en què es va situar l’empresa el febrer d’aquest any, en aquest cas la societat titular de l’immoble, IMC Dicasa Imm SL. La nau industrial, construïda el 1937, és un fragment del passat fabril de la ciutat que amb els anys ha anat trobant nous usos. L’edifici, de 4.681 metres quadrats i valorat en 3,6 milions d’euros, sortirà a subhasta per 1,2 milions: un descompte del 67% sobre el valor de mercat.
La unitat productiva d’IMC Toys, adquirida per la companyia xinesa Wui Ming , continua operant a les instal·lacions en règim de lloguer. Un cop es formalitzi la subhasta, el nou propietari podrà decidir si manté l’arrendament o hi destina nous usos . “Potser per a l’ús propi d’una empresa que necessiti instal·lar-se a Terrassa, o també com a inversió rendible per a algú que decideixi quedar-se’l i trobi atractius els ingressos anuals del lloguer”, expliquen fonts de la plataforma responsable de la subhasta, Escrapalia Inmuebles.
El contracte actual estableix una renda mensual de 20.900 euros (250.800 euros anuals) per 3.800 m², i pròrrogues automàtiques si cap de les parts no diu el contrari.
Ubicació amb potencial
El sector on s’ubica l’immoble és considerat una àrea amb alt potencial de creixement i revalorització per l’empresa de subhastes. Tot i que l’edifici es troba fora d’aquest àmbit, ben a prop s’impulsarà la transformació urbana del Vapor Cortés, que preveu la construcció de fins a 800 habitatges, espais verds i nous equipaments per dinamitzar la zona. La urbanització afectarà una àrea delimitada pel passeig 22 de Juliol i els carrers Josep Trueta, Pare Llaurador i Pi i Maragall, amb l’objectiu de generar una nova centralitat a Ca n’Aurell.
A la fitxa de la subhasta, a més de les característiques del polígon on s’ublica l’edifici, també es destaca els bons accessos d’infraestructures i comunicació amb transport públic.
Patrimoni sota lupa
La nau no figura com a edifici catalogat, però, com altres de la ciutat, és un testimoni viu de l’activitat fabril que va marcar el model urbà de Terrassa. Es tracta de dues naus adossades amb xamfrà amb els carrers del Pare Llaurador i Josep Trueta.
L’historiador Domènec Ferran explica que el patrimoni industrial de Terrassa té “el seu moment d’esplendor en el període modernista, amb el Vapor Aymerich, Amat i Jover com a emblema, avui seu del Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya”.
Recorda, però, que les naus industrials es van construir des de mitjan segle XIX fins als anys 60 i 70, i que després moltes van quedar en desús, encara que la ciutat ha treballat per ser un model a l’hora de rectificar-ho. “Algunes han tingut la sort de ser reutilitzades, com el Vapor de Prodis, o el Vapor Pont, Aurell i Armengol on ara hi ha Avan. La clau per preservar aquest patrimoni és donar-li nous usos”, apunta.
Tot i que les naus més modernes, com la de la joguinera, no tenen el mateix valor arquitectònic, Ferran defensa que també formen part de la memòria industrial de la ciutat i que cal procurar conservar-les i reutilitzar-les.
La subhasta de la nau de la històrica empresa de joguines terrassenca es gestiona a través de la plataforma Escrapalia, de l’empresa especialitzada Surus, encarregada per l’administració concursal del Jutjat Mercantil número 2 de Barcelona, i romandrà oberta fins el 15 d’octubre.