Terrassa agilitza els tràmits per a les beques d’estiu

L’Ajuntament de Terrassa facilitarà les gestions a les famílies que sol·licitin ajuts per a activitats extraescolars i casals d’estiu. La Comissió Informativa d’Acció Social ha aprovat aquesta setmana elevar al ple unes noves bases reguladores que, un cop ratificades, simplificaran notablement el procés de sol·licitud.
La gran novetat és la creació d’un sistema que evita la duplicitat de gestions: un cop la família hagi presentat la documentació, l’expedient quedarà obert i registrat. Això significa que, en futures convocatòries, no caldrà tornar a presentar els papers si la situació socioeconòmica de la llar no ha variat.
Amb aquesta mesura, el consistori preveu avançar el calendari habitual. La intenció és obrir la convocatòria per a les activitats d’estiu entre el febrer i el març. Aquest avançament permetrà que tant les entitats organitzadores com les famílies sàpiguen amb molta més antelació si disposen de la beca i quin serà l’import atorgat.
L’últim any es van rebre 1.000 sol·licituds per a les beques d’estiu, però finalment unes 400 famílies es van tirar enrere a causa dels temps massa ajustats entre la concessió dels ajuts i l’inici de les activitats.
Municipalització del servei SIFE
En la mateixa sessió s’ha tractat un canvi rellevant en l’atenció a la infància vulnerable: la internalització del Servei d’Intervenció en Família Extensa (SIFE). Aquest programa ofereix acompanyament psicosocial a avis, oncles o altres familiars que han assumit la tutela d’infants o adolescents quan els pares biològics n’han perdut la potestat.
Fins a la data, aquest recurs depenia de la DGAIA i era gestionat per una empresa externa. Després que el concurs públic quedés desert, i seguint les recomanacions de la Generalitat, l’Ajuntament ha decidit integrar el servei dins la seva estructura mitjançant el contracte programa.Aquesta operació suposa la subrogació d’un psicòleg i un treballador social, per un cost xifrat de 90.000 euros.