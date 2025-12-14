Seguretat i model de creixement, al debat de l’estat de la ciutat

El ple de l’estat de la ciutat se celebrarà dimarts vinent en sessió extraordinària, amb el focus en qüestions clau com la seguretat, el creixement poblacional i l’accés a l’habitatge. Amb el pressupost de 2026 aprovat i un baròmetre que apunta la inseguretat, l’habitatge, la immigració i la neteja com a principals preocupacions dels ciutadans, la sessió permetrà contrastar estratègies per al futur de Terrassa.
L’equip de govern (Tot per Terrassa i Junts) exigirà a la Generalitat i a l’Estat que compleixin els compromisos pendents, denunciant un “infrafinançament estructural” que situa Terrassa per sota d’altres grans ciutats en recursos per habitant. L’alcalde Jordi Ballart assegura que s’ha “pres nota” de les inquietuds dels terrassencs. Així, la proposta central serà un Pacte per la Seguretat i la Convivència amb participació policial, social i veïnal, allunyat de la “política partidista”, segons el tinent d’alcalde Xavier Cardona. També es demanarà convocar amb urgència la Comissió Bilateral Ajuntament-Generalitat i una reunió amb el president Salvador Illa. Es presentarà una resolució amb 16 acords que inclouen reclamar l’estació de Renfe Terrassa Oest, el desdoblament dels FGC, l’alliberament del peatge de les Fonts i l’execució dels nous CAP i CUAP del Pacte de Salut.
El Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC), principal grup de l’oposició, posarà el focus en evitar una “ciutat a dues velocitats”. El regidor Adrián Sánchez avança que la prioritat és “garantir que el creixement de la ciutat va compassat d’una millora dels serveis públics municipals”. “Terrassa està creixent, i aquest creixement s’ha de fer bé”, sentencia Sánchez. La proposta socialista inclou la creació d’un Índex de Vulnerabilitat Urbana, una eina per distribuir el pressupost basant-se en dades objectives de cada barri i no en inèrcies. A més, proposen un Pla de Desconcentració Municipal per apropar els serveis a la ciutadania i evitar col·lapses, acompanyat d’una avaluació real de les polítiques públiques per determinar “si allò que fem funciona”, rebla Sánchez.
ERC alerta del risc que Terrassa creixi perdent identitat i reclama mesures urgents davant l’augment dels lloguers, que “expulsen els veïns”. Al ple, els republicans defensaran la revisió urgent del POUM, aprovat el 2003 i concebut “a finals del segle passat”, i exigiran reorientar les polítiques municipals per afrontar reptes com l’habitatge i la reindustrialització, “que ara no s’estan abordant”, segons el seu portaveu, Pep Forn. Finalment, el PP, segons la seva portaveu Marta Giménez, suspèn la gestió municipal, situant la seguretat i el manteniment de l’espai públic com a eix central. Vox, per la seva banda, presentarà propostes orientades a una ciutat “més segura i habitable”. Cada grup disposarà de 25 minuts per exposar la seva proposta.
Les entitats
Durant el ple intervindran 7 entitats: l’ADENC, la FAVT, l’AV de la Cogullada, el Casal de la Dona, l’AV de Ca n’Aurell, la Cambra de Comerç i Indústria i l’AV d’Ègara.