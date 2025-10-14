Adjudicada la darrera fase del Condicionament

L’Ajuntament de Terrassa ha adjudicat a l’empresa Construcciones Fertres, SL el contracte per executar l’última fase de les obres de rehabilitació del Condicionament Terrassenc, que es convertirà en l’anhelat Centre de Cultura Popular de la ciutat a principis de 2027. Els treballs d’aquesta darrera fase tenen un pressupost d’1.885.331,25 euros (IVA inclòs) i un termini d’execució de dotze mesos.
La rehabilitació integral de l’edifici situat al passeig del Vint-i-dos de Juliol, obra original de l’arquitecte Lluís Muncunill, ja ha completat dues fases prèvies. Fins ara s’ha posat al dia les antigues naus: s’ha consolidat l’estructura, substituït la coberta, instal·lat un ascensor i adequat l’espai d’assaig que connecta el pati amb l’entrada del carrer de Joaquim Folguera, a la planta baixa, resultant d’aquesta operació “un nou carrer per l’interior de l’equipament que vertebra tots els espais interiors”, segons el projecte.
L’última fase, pensada per culminar la conversió de l’edifici en l’espai referent de la cultura popular, inclourà la reforma interior i de tancaments, la reconfiguració de l’espai exterior amb noves instal·lacions d’aigua, sanejament i electricitat, l’anivellament del pati traient l’antic moll de càrrega del passeig, un espai per exposar els gegants i altre bestiari de la ciutat, i l’adequació d’espais per a entitats a l’altell i planta baixa: sales polivalents, despatxos, tallers i zona d’assaig. També s’obriran tres grans finestrals a la façana de la plaça de Canonge Rodó per guanyar llum natural i eficiència energètica. A més, hi haurà aïllaments de suro perquè la zona d’assaigs no es pot climatitzar. L’Ajuntament calcula que el cost total de les obres d’adequació del Condicionament haurà suposat, des de 2015, uns 3,5 milions d'euros.
En el concurs de licitació per l’última etapa hi han participat tres empreses. La proposta de Fertres ha estat la millor valorada amb 93 punts sobre 100, destacant pels seus compromisos mediambientals, com l’ús d’acer reciclat, pintura ecològica, fusta de gestió sostenible i substrats ecològics en jardineria, així com l’experiència del cap d’obra en rehabilitació del patrimoni.
El projecte incorpora el compromís per la contractació d’almenys una persona provinent de l’atur.
L’oferta guanyadora s’ha adjudicat amb una baixa del 3,06% sobre el preu inicial, proper als 2 milions d’euros. La resolució, signada per la tinenta d’alcalde Laura Rivas, preveu formalitzar el contracte en els pròxims dies i començar les obres un cop signada l’acta de replanteig.
L’edifici compta ja amb un búnquer insonoritzat per a assajos, instal·lat arran de queixes veïnals, i acull també l’escola de circ. Està previst que l’alberg L’Andana, gestionat per la Creu Roja, s’acabi traslladant a un altre emplaçament, que encara no es coneix.
L’edifici, amb una sèrie de naus en planta baixa i planta primera, de 5.356 m2, està catalogat com a bé cultural d’interès local i és una mostra del modernisme industrial a la ciutat.