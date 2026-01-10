Així s’ha gestat “El Batec” de Mútua que encisa Terrassa

En només 29 dies hàbils de visites, del 6 de desembre al 7 de gener, El Batec del Temps de MútuaTerrassa ha rebut 11.000 visitants, amb una mitjana de 400 persones diàries, incloses visites escolars. Un èxit de participació que ha convertit aquesta experiència de realitat virtual impulsada per a celebrar el 125è aniversari de l’hospital i el 50è del seu edifici en activitats divulgatives més concorregudes del Nadal a la ciutat. L’experiència, que encara es pot visitar fins a l’1 de febrer, amaga al darrere un procés creatiu tan complex com emocional.
Creat i desenvolupat per LaviniaNext, el projecte fa un viatge per la història de Mútua des dels seus inicis fins a principis del segle XX fins a conèixer la tecnologia més innovadora de l’entitat actualment. El responsable de donar forma a aquesta immersió és Xavier Segura, realitzador i director creatiu del projecte. Tot i no ser terrassenc, Segura explica que el projecte va implicar una immersió total tant en la història de MútuaTerrassa com en la de la ciutat. “He après moltíssim. El projecte tenia dues bandes molt potents: Mútua i Terrassa, i això obligava a entendre-les bé abans de crear res”. Una manera de treballar molt propera al llenguatge documental, on la coordinació és primordial.
Des del primer moment, MútuaTerrassa tenia clar què volia transmetre, però va donar llibertat creativa a l’equip. “No hi havia la intenció de fer un aparador corporatiu. La idea era generar un vincle identitari, amb l’entitat però sobretot, també amb la ciutat”, apunta Segura. A partir d’aquí neix la idea del viatge en el temps, estructurat en escenes que recorden pantalles de videojoc i que permeten recórrer passat, present i futur.
Un dels primers impactes visuals és el Vapor Aymerich, Amat i Jover, símbol de la Terrassa industrial i del moment fundacional de Mútua. No es tracta d’una recreació fidel, sinó d’un “espai gairebé oníric”: “Volíem que fos reconeixible, però també simbòlic. Quan et poses les ulleres i apareixes allà, és el primer ‘wow’ de l’experiència”, explica el realitzador.
El recorregut inclou també un espai dedicat a les innovacions mèdiques, com el diagnòstic per la imatge o la cirurgia robotitzada, però sempre des d’un llenguatge accessible. I evita deliberadament mostrar espais clínics convencionals: “En lloc d’ensenyar una sala de parts, vam optar per parlar de la banda humana de Mútua. Al final, tot gira al voltant de les persones”, recalca Segura.
Aquesta dimensió humana també es reforça amb la figura del nen, en Roc, que acompanya el visitant. Un recurs narratiu pensat per generar empatia i suavitzar l’impacte de la realitat virtual, però també per connectar amb la memòria històrica del treball infantil a les fàbriques.
El realisme d’alguns trams, com l’ascensor o la vagoneta, captiva el públic fins al punt que n’hi ha que creuen que s’estan desplaçant durant la mateixa experiència. Segura relata que la intenció era aquesta, jugant amb les perspectives: “No es mou res. És el teu cervell que t’enganya. Els canvis d’escala i el moviment visual fan la resta”.
La prova definitiva de l’èxit, però, ha arribat amb el públic. “He vist gent gran, antics treballadors de Mútua, arribar al final i plorar. Aconseguir emocionar algú en una experiència així és molt difícil, i això és el més gratificant de tota la feina feta”, conclou. Una emoció compartida que explica per què El Batec del Temps de MútuaTerrassa batega tan fort a la ciutat.