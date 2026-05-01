Comuns debat sobre valors republicans i educació

Comuns Terrassa va organitzar dijous l’acte “Educar per ser lliure: els valors republicans d’avui”, una conversa oberta per reflexionar sobre el paper de l’educació com a eina d’igualtat, pensament crític i transformació social, en el marc de la commemoració de la proclamació de la Segona República. L’acte, moderat per l’historiador i mestre Joan Coma, va comptar amb la participació del fotògraf i documentalista Sergi Bernal; la historiadora i mestra Teresa Rodríguez Herrerías; el mestre i expresident de l’Associació de Mestres Alexandre Galí, Antoni Poch; i la professora de literatura i humanitats, Noemí Bayona Rodríguez.
Els ponents van abordar el llegat educatiu republicà i van subratllar l’aposta per una escola pública, laica i transformadora. Com a exemple pràctic, Sergi Bernal va recordar Antoni Benaiges, conegut com “el mestre que va prometre el mar”. Aquest docent va treballar amb tècniques innovadores com la impremta escolar fins que va ser assassinat a l’inici de la Guerra Civil. La seva promesa de portar els infants a la platja s’ha convertit en el símbol d’un projecte obert al món i profundament emancipador.
La jornada també va reivindicar la importància d’introduir la memòria democràtica a les escoles i reforçar els valors. A més, es va incorporar la mirada de gènere per destacar els avenços en els drets de les dones que va fixar la constitució republicana, sobretot per a la construcció d’una educació més igualitària. L’acte, a La Cocteleria del Principal, va concloure amb un espai de diàleg amb el públic assistent que va refermar la necessitat de mantenir el compromís social i democràtic a les aules.