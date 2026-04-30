Celebrant el dia i la nit dels museus amb portes obertes a tota la ciutat

El Museu de Terrassa se suma un any més al Dia Internacional dels Museus i a La Nit dels Museus amb un ampli programa d’activitats gratuïtes que s’estendran al llarg del mes de maig. L’objectiu és acostar el patrimoni museístic local a la ciutadania i posar en valor el paper dels museus com a espais de coneixement, diàleg i cohesió social.
Impulsada pel Consell Internacional de Museus, la celebració d’enguany, prevista per al 18 de maig, porta per lema “Museus unint un món dividit”. Una temàtica que destaca el potencial dels museus per fomentar l’entesa entre cultures i contribuir a la pau, coincidint també amb el 80è aniversari de l’organització.
Activitats per a tots els públics
La programació arrenca el divendres 15 de maig amb una proposta familiar a la Seu d’Ègara, dins del cicle “La mainada al Museu”, amb l’activitat “Construïm una església romànica”, adreçada a infants a partir de 6 anys.
L’endemà, dissabte 16, s’hi oferirà la visita guiada “La Seu d’Ègara. Un conjunt únic a Europa”, un recorregut per més de 2.500 anys d’història en un dels espais patrimonials més destacats de la ciutat.
El diumenge 17 de maig, la proposta es trasllada a la Casa Alegre de Sagrera amb la visita “Racons amagats”, que permetrà descobrir espais habitualment tancats al públic, com el soterrani, les antigues cuines o les estances del servei.
Ja el 31 de maig, el museu tancarà el cicle amb l’activitat familiar “Contes i jocs al Museu”, una iniciativa per als més petits al pati de la Casa Alegre.
La Nit dels Museus, amb visites especials
Un dels moments destacats serà La Nit dels Museus, el mateix dissabte 16 de maig, amb visites nocturnes a la Torre del Palau. L’activitat, amb diversos passis entre les 20 h i les 23 h, permetrà descobrir la història i evolució d’aquest element clau de l’antic castell medieval de la ciutat.
Portes obertes als principals espais patrimonials
Durant el cap de setmana del 16 i 17 de maig, també s’han programat jornades de portes obertes als diferents equipaments del museu: el Castell Cartoixa de Vallparadís, la Casa Alegre de Sagrera i la Seu d’Ègara, oferint així una oportunitat per visitar-los lliurement.
Exposicions per completar l’experiència
Paral·lelament, els visitants podran gaudir de diverses exposicions temporals i permanents. Al Castell Cartoixa destaca la mostra dedicada a Alexandre de Riquer i el modernisme local, mentre que a la Casa Alegre es podrà veure una selecció d’art local i l’exposició “Malgrat tot, juguem”. A la Seu d’Ègara, la proposta “Maternitat interrompuda” convida a reflexionar sobre la presentació de restes humanes en contextos museístics.