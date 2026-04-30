Nou cicle de visites guiades al Sant Esperit

La Catedral del Sant Esperit engega aquest mes de maig un nou cicle de visites guiades amb la voluntat d’apropar a la ciutadania el patrimoni cultural, històric i religiós d’un dels edificis més emblemàtics de la ciutat.
La iniciativa ofereix recorreguts comentats un dissabte al mes en horari de matí, adreçats tant a particulars com a grups. L’objectiu és donar a conèixer amb més profunditat la riquesa artística i espiritual del temple, tot combinant divulgació i experiència cultural.
La visita s’inicia a l’atri de la catedral, on es fa una introducció històrica sobre els orígens i l’evolució de l’edifici. El recorregut continua a l’interior, amb una atenció especial al presbiteri, on destaquen elements com el cadiram, les escultures i les pintures. També s’hi inclou un pas per les capelles laterals i la capella del Santíssim, espais que conserven imatges i representacions de gran valor artístic i devocional.
Amb aquest cicle, la Catedral vol reforçar la difusió i posada en valor del seu patrimoni, oferint una proposta que uneix cultura, art i espiritualitat al centre de Terrassa.
Les properes visites tindran lloc els dissabtes 23 de maig, 20 de juny i 18 de juliol. Per participar-hi, cal fer inscripció prèvia, que es pot formalitzar presencialment al despatx parroquial, per telèfon o per correu electrònic.