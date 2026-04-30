L’equip cerdanyolenc Forat Engineering, campió de la final catalana de CanSat a l’Eseiaat

Terrassa va ser l’epicentre de l’enginyeria espacial educativa, aquest dimecres, amb la celebració de la final catalana del concurs CanSat 2026, que ha tingut lloc a l’Eseiaat, centre de la Universitat Politècnica de Catalunya. La jornada va culminar amb la victòria de l’equip Forat Engineering, de l’Institut Forat del Vent de Cerdanyola del Vallès, que representarà Catalunya a la final estatal.
El concurs, impulsat per l’Agència Espacial Europea, desafia estudiants de secundària, batxillerat i FP a dissenyar, construir i llançar petits satèl·lits de la mida d’una llauna de refresc. La competició és un repte tant tecnològic com científic en què, a més del llançament i la presentació de resultats, els i les estudiants que hi participen han de dedicar el seu talent a dissenyar i construir els seus petits satèl·lits, que integren telemetria, sensors i transmissor de dades.
A Catalunya, el certamen es coordina des de Terrassa per l’Eseiaat, amb el suport de la Secretaria de Polítiques Digitals del Departament d’Empresa i Treball i l’Institut d’Estuidis Espacials de Catalunya (IEEC).
Tot i que els llançaments dels satèl·lits es van dur a terme el passat 25 d’abril a l’Aeroport de Lleida-Alguaire, amb la participació de 18 equips d’arreu del país, va ser Terrassa la ciutat que va acollir la jornada decisiva durant aquest dimecres, a l’Eseiaat: la presentació de resultats, l’avaluació dels projectes i el lliurament de premis.
El jurat va reconèixer Forat Engineering com a millor projecte global, fet que permetrà a l’equip competir a la final estatal, prevista per als dies 12 i 13 de maig a Mérida. A més, rebran una ajuda de 3.000 euros de la Generalitat per finançar el viatge. Si superen aquesta fase, podran accedir a la final europea als Països Baixos.
Protagonisme terrassenc
La jornada també va deixar un destacat reconeixement local: l’equip Plèiades de l’Institut Terrassa va ser guardonat amb el premi a la millor missió científica, posant en valor el talent jove de la ciutat en l’àmbit tecnològic i científic.
La resta de premis han estat per a equips de diferents punts del territori: Sat-Pi26 (Molins de Rei) per la millor fita tecnològica, Bionautas (Badalona) per la millor comunicació, RaholaTech (Girona) pel millor treball en equip, i una menció especial per a Aerosat (Esplugues de Llobregat).