Albert Barberà: “Mútua fa molta més recerca de la que podem explicar”

MútuaTerrassa vol reforçar el seu paper com a hospital universitari i consolidar la recerca com un dels seus grans eixos de futur. Aquest dijous, la Fundació Docència i Recerca celebrarà la jornada "Parlem de recerca?", una cita que servirà per compartir els principals avenços assolits durant l'últim any, presentar les noves línies estratègiques de l'entitat i lliurar les beques de la 21a edició dels seus projectes d'investigació. El director de Recerca de MútuaTerrassa, Albert Barberà, explica quin és el full de ruta de l'entitat, reivindica la recerca com una eina imprescindible per millorar l'assistència sanitària i reflexiona sobre reptes com la futura Facultat de Medicina, la intel·ligència artificial, el paper de les dades o la sostenibilitat.
Fa poc va assumir la direcció de Recerca de MútuaTerrassa. Quina fotografia es va trobar en arribar?
La primera impressió va ser que a MútuaTerrassa es fa molta més recerca de la que s’explica. És evident que, per dimensions, no podem comparar-nos amb un hospital com Vall d’Hebron, on jo treballava abans, però sí que em va sorprendre la quantitat de projectes que hi ha en marxa i el compromís dels professionals. El que em va cridar l’atenció és que hi ha iniciatives molt interessants que, probablement, es coneixen poc, especialment fora de Terrassa. Un dels objectius de la jornada “Parlem de recerca?” és precisament aquest: explicar millor tot el que s’està fent.
La ciutadania acostuma a associar els hospitals amb l’assistència sanitària. Per què és important que un hospital també investigui?
Perquè un hospital universitari té tres grans missions. La primera és, evidentment, l’assistència sanitària. La segona és la docència, és a dir, formar els futurs professionals de la salut: metges, infermeres, farmacèutics, psicòlegs, tècnics... I la tercera és la recerca i la innovació. Sense recerca no podem millorar l’assistència. A més, no és només descobrir tractaments. També és estudiar com podem atendre millor els pacients, com podem organitzar-nos de manera més eficient o com podem incorporar tecnologies com la robòtica quirúrgica.
A la jornada presentareu les noves línies estratègiques de recerca. Quin és el full de ruta de MútuaTerrassa per als pròxims anys?
D’una banda, donar a conèixer tota la recerca que es fa, tant dins com fora de l’entitat. MútuaTerrassa és una institució molt gran i, fins i tot internament, sovint desconeixem què fan altres equips. Però també volem que sigui el tret de sortida d’una reflexió compartida sobre cap on volem anar. Tenim reptes molt importants al davant, com ara la futura Facultat de Medicina, que reforçarà encara més el nostre paper com a hospital universitari i, per tant, també la recerca. Des del meu punt de vista, aquesta estratègia se sosté sobre tres grans pilars. Primer, el talent: sense persones amb vocació investigadora no hi ha recerca possible. Segon, l’impacte: ha de millorar la salut dels pacients, enriquir els professionals, generar coneixement i aportar valor. I tercer, una estructura sòlida de suport.
Què suposarà per a Mútua acollir aquest nou grau de Medicina?
És un salt qualitatiu molt important. MútuaTerrassa ja és un hospital universitari perquè fa molts anys que forma especialistes a través del sistema MIR i d’altres programes de formació sanitària especialitzada. A més, també col·laborem amb la Universitat de Barcelona, la docència no és nova per nosaltres. Ara bé, tenir una Facultat de Medicina és un pas més. Feia molts anys que no es creaven noves facultats públiques i aquest projecte dona resposta a una demanda que Terrassa també feia temps que plantejava.
La previsió continua sent que el grau comenci el 2027?
La voluntat és que pugui començar el 2027, encara s’estan acabant de definir diversos aspectes. Els primers cursos dels estudis de Medicina inclouen sobretot assignatures bàsiques, com anatomia, bioquímica o histologia, i encara s’està estudiant com s’organitzarà aquesta primera etapa, perquè actualment Terrassa no disposa de tota la infraestructura necessària per impartir-la íntegrament.
L’actual edifici docent de MútuaTerrassa podrà assumir aquesta nova activitat?
No. L’edifici docent ja té avui una activitat molt intensa. S’hi fan sessions clíniques, seminaris, formació dels especialistes i també tota la part de simulació clínica i realitat virtual, que cada vegada té més pes en la formació dels professionals. Per tant, és evident que caldrà disposar de nous espais per acollir una Facultat de Medicina.
Quin volum de projectes de recerca i d’assajos clínics s’estan desenvolupant a Mútua?
Actualment tenim més d’un centenar de projectes finançats entre estudis de recerca i assajos clínics. Aquests són els més fàcils de quantificar perquè disposen de finançament específic, però la realitat és que també hi ha molta recerca que es desenvolupa sense recursos externs, gràcies a l’esforç i la implicació dels professionals. Malauradament, Espanya continua invertint en recerca per sota de la mitjana europea i això fa que molts investigadors impulsin projectes amb els recursos i el temps de què disposen
Quin paper juguen la IA o les dades clíniques a Mútua?
Les dades són un dels grans actius. Constitueixen la base de molts dels projectes que estem impulsant. Tenim una característica molt valuosa: disposem de tot el continu assistencial. Gestionem centres d’atenció primària, hospitalització i sociosanitari, una combinació que no és habitual. Això ens permet analitzar l’evolució dels pacients al llarg de tot el seu recorregut pel sistema sanitari i disposar d’una visió molt completa. La intel·ligència artificial representa una oportunitat enorme, però també planteja reptes importants. No només des del punt de vista tecnològic, sinó també ètic i social. Hem de garantir que el seu ús sigui responsable i que les eines que desenvolupem siguin fiables. Podem construir un algoritme molt sofisticat que classifiqui pacients o faci prediccions molt precises, però si això no es tradueix en una millor qualitat de vida, en una millor assistència o en una millora real dels resultats en salut, no haurà complert el seu objectiu.