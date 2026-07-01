Set de cada deu estudiants de grau superior en modalitat dual troben feina

La inserció laboral dels estudis d’FP en modalitat dual s’està consolidant, amb set de cada deu alumnes de grau superior que troben feina, segons la dinovena edició de l’estudi d’Inserció Laboral dels Ensenyaments Professionals 2025. L’informe constata que l’alumnat que ha cursat el cicle en alternança dual presenta una inserció més elevada i que aquesta modalitat també afavoreix la continuïtat formativa als cicles de grau mitjà.
L’estudi, elaborat pel Departament d’Educació i Formació Professional i el Consell General de Cambres, ha analitzat la situació laboral i formativa de les persones graduades en ensenyaments professionalitzadors durant el curs 2023-2024, enquestades entre sis i nou mesos després d’haver finalitzat els estudis. Aquesta edició encara recull dades d’alumnat que va cursar l’FP regulada segons l’anterior normativa catalana de formació en alternança, ja que la nova FP dual per a tot l’alumnat s’ha començat a aplicar el curs 2024-2025.
En concret, el 72,15% dels estudiants de grau superior en modalitat dual treballen o compaginen feina i estudis, davant del 64,86% del conjunt de graduats. Aquest percentatge inclou tant les persones que treballen com les que combinen ocupació i formació. De fet, el 50,18% dels graduats de grau superior que han cursat alternança afirmen que treballen i ja no estudien, una xifra superior al 43,71% del conjunt de titulats.
A grau mitjà, el 70,02% dels alumnes de dual continuen estudiant o combinen formació i feina, mentre que només el 5,63% busquen ocupació. L’estudi també reflecteix una taxa d’inserció laboral superior entre les dones (54,76%) que entre els homes (50,17%).
En el conjunt de l’FP, la inserció laboral s’ha mantingut estable per sobre del 50% i enguany s’ha situat en el 52,5%, mentre que la continuïtat formativa ha crescut fins al 55,6%. Aquesta xifra és gairebé un punt superior a la de l’estudi anterior (54,8%) i tres punts més alta que la registrada el 2023 (52,7%), un increment atribuït principalment a l’augment dels estudiants que han optat per continuar formant-se. Paral·lelament, el percentatge d’alumnes que busquen feina ha augmentat de l’11% al 12%, tot i mantenir-se molt per sota de la taxa d’atur juvenil a Catalunya (20,4%).
Visita al Campus Professional
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, i la regidora d’FP i Ocupació, Montserrat Caupena, han visitat aquest dimecres al matí les instal·lacions del Campus Professional Vallparadís, on Foment de Terrassa desenvolupa formacions professionalitzadores en diferents aules i tallers d’oficis. Durant el recorregut, han conegut els diversos programes que s’hi duen a terme, entre els quals els cursos de Formació Professional per a l’Ocupació en Àrees Prioritàries (FOAP), amb especialitats com energia solar fotovoltaica, llauneria, fusteria d’alumini, construcció, comerç o l’àmbit sociosanitari. La visita també ha servit per presentar les iniciatives del programa Treball als Barris, com els tallers d’ocupació de rehabilitació d’edificis i de fusteria d’alumini, així com les cases d’oficis d’hostaleria i d’atenció a la infància.