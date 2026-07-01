Terrassa reobre la carretera de Rubí i recupera un dels accessos sud de la ciutat

La carretera de Rubí torna a estar oberta al trànsit, posant fi a les obres d’urbanització que mantenien tallat el vial des del mes de març. Aquestes obres formen part del Pla de millora de la carretera de Rubí 223 (PM-CRU223) que van començar el 2025 i han tingut vàries afectacions de trànsit. Es tracta d’un projecte urbanístic important que transforma una zona semiurbana i industrial en una nova àrea residencial, comercial i de serveis, amb millors espais verds i vialitat.
Aquest dijous es completaran les tasques de reobertura amb la retirada de les barreres New Jersey que limitaven l’accés a l’avinguda Santa Eulàlia i al carrer Galícia, restablint així la circulació en aquests dos trams. D’aquesta manera, es recupera un dels accessos principals al sud de la ciutat, millorant la mobilitat d’entrada al municipi. Aquest canvi també permet recuperar els recorreguts habituals de les línies d’autobús urbà 8, 9 (avingudes), 10 (direcció Estació del Nord) i 16 (Busdnit).
En el cas de la línia 8, els autobusos circularan per la carretera de Rubí fins al carrer de Vic i es recuperaran les parades de l’Arxiu Comarcal i Segle XX, que substituiran la parada provisional del carrer de Torras i Bages. Pel que fa a les línies 9 i 10, els vehicles accediran a la carretera de Rubí pel carrer de Vic, des del carrer de Badalona. Això permet recuperar totes les parades del barri de Segle XX i millorar la connexió directa entre aquesta zona, Can Jofresa i el Centre.
Actualment s’estan fent les últimes inspeccions dels treballs, d’iniciativa privada, amb previsió de fer la inauguració abans de finals d’estiu. S’ha garantit la seguretat dels vehicles que hi circulin.