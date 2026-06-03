Alerta groga per pluges a Terrassa

Després d'un mes de maig tranquil pel que fa a precipitacions, amb només 6 dies de pluja a Terrassa, tots concentrats a la primera meitat del mes, aquest dijous torna el mal temps. I ho farà amb intensitat. A 24 hores de l'inici de l'episodi, el Servei Meteorològic de Catalunya ha avisos de perill a quasi tot Catalunya. El Vallès Occidental és una de les 33 comarques en aquesta situació, en el seu cas amb un avís groc. Per tot plegat, Protecció Civil ha activat el pla Inuncat en fase d'alerta a gran part de Catalunya, principalment al nord-est.
Els xàfecs aniran acompanyats de tempesta i localment de calamarsa i pedra, i seran més intensos entre demà al migdia i les 20 hores. Segons informa el Servei Meteorològic de Catalunya, es preveu que es pugui superar el llindar d'intensitat de pluja de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts a gran part del país.
A Terrassa, s'espera un primer episodi de pluja lleu aquesta matinada, però el plat fort arribarà també a partir de les 19 hores. El pic d'intensitat s'espera a partir de les 21 hores, amb previsió d'uns 15 litres per metre quadrat en 30 minuts. L'Ajuntament de Terrassa també ha activat el Pla d'Emergència Municipal en prealerta per pluges intenses, informant a través dels seus canals oficials del risc baix a la tarda i el risc moderat al vespre.
Davant d’aquest escenari, Protecció Civil demana extremar les precaucions, seguir les previsions meteorològiques i no posar-se en risc. També recorda que sobretot cal allunyar-se de rius, rieres i barrancs, encara que no hi plogui, i en cap cas creuar-los malgrat que portin molt poca aigua.