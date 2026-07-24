Terrassa farà gratuïtes les piscines per a les persones vulnerables durant les onades de calor

El ple ha donat llum verda a diverses mesures per fer front als episodis de temperatures extremes que afecten el conjunt de la ciutat. A banda de l'acord per accelerar el pla de climatització a les escoles, també s'ha donat compte de l'acord de la Junta de Portaveus, impulsat per Esquerra Republicana, per declarar les piscines municipals com a refugis climàtics. Aquesta mesura permetrà garantir la gratuïtat d'accés a les piscines per als col·lectius més vulnerables durant les onades de calor decretades pels organismes competents, sempre "mantenint el sistema d'entrada que permeti donar l'accés al màxim nombre de persones".
L'acord també preveu planificar a mitjà termini la construcció de noves piscines i parcs d'aigua per adaptar la ciutat a l'increment de les temperatures. Aquesta proposta ha estat aprovada amb el vot a favor dels grups municipals de Tot per Terrassa, el Partit dels Socialistes de Catalunya, ERC, Junts per Terrassa i el Partit Popular, i amb el vot en contra del grup municipal de Vox.
Fonts a cada plaça
Paral·lelament, el plenari ha aprovat per unanimitat una altra proposta dels republicans per instal·lar fonts d'aigua potable a totes les places de la ciutat i en espais de gran afluència com el Mercadal. La regidora d'ERC Ona Martínez ha subratllat la urgència d'aquesta mesura afirmant que "l'aigua, amb aquestes temperatures, és seguretat". L'objectiu de la proposta és redactar un pla d'implantació amb calendari i pressupost anual que prioritzi els barris més vulnerables, a més d'assegurar el manteniment adequat de les fonts ja existents.
"Volem que la gent, quan passegi pel carrer, amb aquestes calors, sàpiga que a cada plaça podrà trobar-hi una font", ha afegit Martínez. L'acord inclou també l'elaboració d'un mapa públic integrat als canals digitals de l'Ajuntament per facilitar la localització dels punts d'aigua a tota la ciutadania.