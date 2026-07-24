El ple aprova les millores al servei d'autobusos enmig d'un tens debat per l'acumulació de pròrrogues

El ple municipal ha aprovat la liquidació econòmica del servei d'autobusos de l'any 2025 i les noves condicions per al 2026 en un debat marcat pels retrets de l'oposició per un contracte que va finalitzar el 2009. Mentre el govern ha defensat que el tràmit serveix per aplicar millores urgents a les línies més saturades, la resta de partits polítics han denunciat "la incapacitat" del consistori per desencallar una nova licitació. En aquest sentit, el regidor d'ERC Pep Forn ha retret que, a final d'any, s'arribarà al que ha comptabilitzat com la "catorzena pròrroga consecutiva".
Tmesa presta el servei amb un contracte allargat fins al desembre del 2026, amb la previsió d'aprovar el nou concurs al novembre, adjudicar-lo durant el 2027 i iniciar el nou contracte l'any 2028.
El tinent d'alcalde de Territori i Habitatge i regidor de Mobilitat, Xavier Cardona, ha remarcat que el servei viu un moment de màxima demanda, ja que ha assolit la xifra rècord de més de 16,5 milions de viatgers durant el darrer exercici. El resum del tancament econòmic del 2025 mostra que el cost real del servei per part de l'administració ha estat d'11,9 milions d'euros. D'aquests, ja se n'han pagat 10,5 milions i queda pendent abonar a Tmesa els 1,45 milions d'euros de diferència.
Cardona ha volgut aclarir que el tràmit que es portava al ple aquest divendres no era una nova pròrroga, "això ho farem al mes de novembre", sinó una adaptació del contracte programa per millorar l'eficiència de les línies de bus i introduir millores com l'adquisició d'onze nous autobusos per poder renovar els vehicles més antics de la flota, amb una inversió de 4.799.260 euros. "El que estem fent avui és demanar aquest reforç, aquesta millora dels autobusos que donen cobertura a la ciutat", ha afirmat, recriminant a l'oposició que no votés a favor d'unes mesures que demana la ciutadania als barris. El responsable de mobilitat ha assegurat que s'està treballant amb rigor juntament amb l'AMTU i diverses consultores per preparar la nova licitació i evitar errors passats.
L'oposició, però, ha mostrat un rebuig frontal a la gestió del govern en aquesta matèria. Des del Partit Popular, han lamentat els problemes recents a les línies d'autobús. "Només perquè sigui per vergonya aliena, ja toca acabar d'una vegada amb les pròrrogues", ha etzibat la portaveu popular, Marta Giménez, que ha votat en contra de les condicions per al 2026. Per a Giménez, "estem votant el mateix any rere any perquè porten molt de temps sense fer els deures, vostès Tot per Terrassa i també el PSC".
Per la seva banda, el grup municipal del PSC, a través del regidor Marc Armengol, ha recordat que el govern de l'alcalde Alfredo Vega ja va deixar encarrilat el procés per a un nou contracte l'any 2019 i ha advertit que la situació va per llarg, pronosticant que s'arribarà a 10 anys de pròrrogues en aquesta darrera etapa. "La ciutat ha de canviar el model de gestió, és a dir, no pot continuar avançant a base de posar pedaços", ha sentenciat Armengol per justificar la seva abstenció.
Finalment, Esquerra Republicana també s'ha abstingut en les condicions del nou exercici, criticant la falta de vehicles elèctrics i d'aire condicionat als autobusos. El regidor Pep Forn ha reconegut que les millores plantejades són necessàries, però les ha qualificat d'insuficients. En resposta als retrets del PP als partits que han estat al govern la darrera dècada, Forn ha recordat que en el passat es va descartar la municipalització del servei d'autobusos perquè ja s'estava assumint la gestió pública de l'aigua i fer-ho tot alhora era inassumible. "Si ens podem tornar a plantejar la municipalització dels autobusos, probablement a nosaltres ens agradaria fer-ho i tirar-ho endavant", ha apuntat.
La liquidació econòmica del 2025 ha quedat aprovada amb el vot a favor del govern i ERC i l'abstenció de la resta de grups, mentre que les condicions del 2026 han tirat endavant gràcies als vots de l'executiu, amb l'abstenció del PSC i ERC i el vot contrari del PP.