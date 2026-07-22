Alerta pel risc extrem d’incendi forestal

Protecció Civil de la Generalitat va fer ahir una crida urgent a extremar la precaució a Terrassa i a tot el Vallès Occidental davant l’alt risc d’incendi forestal. La situació viurà el seu punt més crític avui 23 de juliol, quan la combinació de temperatures extremadament altes i la baixa humitat de la vegetació posaran el territori en una situació de gran vulnerabilitat. A la ciutat egarenca, la predicció de Meteocat marca una màxiam de 34ºC durant aquesta tarda.
Alerta general
A nivell català es manté en alerta el pla INFOCAT, amb especial atenció a les Terres de l’Ebre, el Bages, el Solsonès i la Noguera. Segons la Unitat Tècnica del GRAF, la comarca del Vallès Occidental se situa en un nivell de risc de 4 sobre 6, fet que obliga a no baixar la guàrdia als entorns naturals de la ciutat, com l’Anella Verda o el parc natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac. Paral·lelament, el pla PROCICAT es troba en prealerta per calor intensa. El Meteocat preveu màximes de fins a 43 °C al Segrià i la Ribera d’Ebre, afectant també la meitat oest de Catalunya. Divendres la calor diürna es traslladarà a la Val d’Aran, mentre que les nits seran xafogoses a punts de Ponent i l’Ebre. Tot i que els termòmetres començaran a baixar el cap de setmana, l’entrada de vent de mestral, ponent i tramuntana, sumada al perill de tempestes seques amb aparell elèctric, mantindrà l’alerta molt alta dissabte i diumenge.
Davant aquest escenari, els Bombers de la Generalitat han activat un reforç operatiu a totes les regions d’emergències, augmentant el personal de comandament, els operadors de control (TEOC) i obrint parcs de bombers voluntaris. També s’han reforçat les unitats GRAF i els equips EPAF per vigilar columnes de fum i seguir incendis ja controlats com el de Sant Quirze Safaja. Les autoritats demanen evitar qualsevol activitat de risc i recorden que, en cas d’incendi pròxim, el confinament a casa és la mesura d’autoprotecció més segura.