La Masia Freixa reobre amb visites gratuïtes durant gairebé un any

La Masia Freixa torna a obrir les portes. Després d’un any d’obres de rehabilitació integral i una inversió d’1,8 milions d’euros finançada amb fons europeus Next Generation, l’emblemàtic edifici modernista inicia una nova etapa com a museu. Les visites són gratuïtes per a tothom des d’aquest dimecres 22 de juliol i es mantindran sense cost fins al mes de juny de l’any vinent, mentre que la inauguració institucional se celebrarà a principis d’octubre.
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, ha visitat aquest dimarts a la tarda el resultat dels treballs juntament amb membres del govern municipal i representants dels grups polítics. “Després d’un any, tornem a posar la Masia Freixa, que és un dels símbols de la identitat de la nostra ciutat, a disposició dels terrassencs i terrassenques”, ha destacat.
Una de les principals novetats és que l’edifici modernista s’incorpora oficialment a la xarxa del Museu de Terrassa, convertint-se així en un nou museu de la ciutat. “Per fi, després de molts anys, hem pogut museïtzar-la, rehabilitar-la, fer-la accessible i, sobretot, obrir-la a la ciutadania”, ha remarcat Ballart.
Durant aquest primer període, l’accés serà gratuït de manera universal. A partir del juny del 2027 es preveu mantenir l’entrada lliure a una part de l’edifici, mentre que la visita als espais superiors, com la torre, estarà subjecta a una taxa que haurà d’aprovar el ple municipal.
Segons el tinent d’alcalde de Projecció de la Ciutat, Joan Salvador, els treballs es van donar per acabats el 31 de maig —inicialment, la data límit era el 31 de març— i les darreres setmanes s’han destinat a completar la museïtzació i els ajustos previs a l’obertura. “Això és com quan fem una obra a casa. S’ha d’acabar de retirar tot el que deixen els paletes, recollir una mica, posar-la al dia i acabar d’arreglar quatre coses. A més, hem fet la museïtzació”, ha explicat Salvador.
La rehabilitació ha permès recuperar elements originals, solucionar patologies derivades del pas del temps i millorar l’accessibilitat de l’edifici. Entre els espais destacats hi ha la nova sala d’observació sota coberta, el sistema de voltes de la segona planta, el paviment original de l’antiga nau industrial i els tensors metàl·lics descoberts a la sala del dipòsit, que s’han conservat visibles per facilitar la lectura estructural de l’icona arquitectònica.
La torre, oberta
Una altra de les grans novetats és que, per primera vegada, els visitants podran pujar fins a la torre gràcies a l’ampliació de la barana original. Ballart ha afirmat que "amb la rehabilitació, hem pogut recuperar alguns espais. Ara tenim la possibilitat de pujar a la torre i, per tant, hem aconseguit que la Masia Freixa tingui tota la seva esplendor”. Les visites als espais superiors es faran en grups reduïts.
La rehabilitació també ha incorporat dues sales immersives dedicades a la Terrassa industrial i a l’arquitecte Lluís Muncunill, a més de recursos accessibles com senyalització en braille, pictogrames, bucles magnètics i continguts audiovisuals.
Jordi Ballart ha avançat que la inauguració oficial tindrà lloc a principis d’octubre en un gran acte institucional. “Volem fer una inauguració com Déu mana, convidant a les diferents institucions que han participat en la rehabilitació, des de la Generalitat fins al Ministeri”, ha subratllat l’alcalde de Terrassa.
Un vincle centenari amb l’edifici
Entre els assistents a la visita hi havia una convidada molt especial. La centenària Pepa Maria Serra ha tornat a la Masia Freixa, on havia viscut després de casar-se amb el net de Josep Freixa i Argemí, propietari de l’edifici. En cadira de rodes i acompanyada per la seva filla, Loles Freixa, ha recorregut de nou les estances del que havia estat la casa familiar. El seu paper continua sent clau en el futur de l’espai, ja que conserva el mobiliari original de la família. Segons ha explicat el tinent d’alcalde Joan Salvador, aquest patrimoni passarà a mans municipals quan així ho estableixi l’acord existent amb la família i, després de ser restaurat, s’incorporarà a la museïtzació de la Masia Freixa per recrear l’ambient original de la residència.