Què et sembla la prohibició de fumar a les terrasses?

El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimecres el projecte de llei del tabac, la reforma més important des del 2010, que amplia de manera significativa els espais lliures de fum i adapta la normativa als nous productes relacionats amb el tabac. Entre les mesures més destacades, hi ha la prohibició de fumar a les terrasses de bars i restaurants, i també en altres espais públics a l’aire lliure. La iniciativa encara haurà de superar la tramitació parlamentària, però ja ha obert un intens debat. Hem sortit al carrer per conèixer què pensen els fumadors de la prohibició de fumar a les terrasses.
Gerard Fernández, 22 anys
“El propietari hauria de decidir si a la seva terrassa es fuma o no”
La prohibició no el convenç, ja que considera que fumar en una terrassa no és comparable a fer-ho en un espai tancat. “A l’aire lliure no es queda atrapat el fum”, argumenta. També creu que la mesura difícilment es complirà: “Tret que es posin a multar i vigilar totes les terrasses, dubto que es respecti”. A parer seu, la decisió hauria de recaure en cada establiment. “El propietari del bar hauria de decidir si a la seva terrassa es fuma o no”, defensa.
Arnau Ruiz, 21 anys
“Molts fumadors s’aixecaran per fumar al costat de la terrassa”
L’Arnau dubta de l’eficàcia de la mesura. “Penso que aquesta prohibició no servirà gaire”, expressa, convençut que “molts fumadors simplement s’aixecaran per fumar al costat de la terrassa”. Tot i això, assegura que intenta ser respectuós: “Si hi ha nens al costat o algú em diu que li molesta el fum, m’aparto”. En el seu cas, també considera que cada local hauria de poder decidir les seves normes perquè, d’aquesta manera, “els fumadors anirien a un bar i els no fumadors, a un altre”.
Ana Ramírez, 49 anys
“Perjudicarà la restauració. Molta gent deixarà d’anar als bars”
Admet que la prohibició “no em sembla bé”, tot i entendre que els no fumadors i els infants en poden sortir beneficiats. Creu que la mesura “perjudicarà la restauració perquè molta gent deixarà d’anar als bars”. A diferència d’altres, però, no té cap dubte que la norma sí que es complirà: “Quan comences a pagar multes, fa mal i t’has d’adaptar”. També sosté que la reforma “beneficia més el govern que no pas al fumador o no fumador”.
Jan Prat, 22 anys
“Això farà que es redueixi el consum de tabac”
En Jan és l’únic dels quatre entrevistats que veu amb bons ulls la prohibició. Considera que “això farà que la gent redueixi el consum de tabac” i que, a llarg termini, serà positiva per a la salut. Amb tot, diu que “altera una mica els drets dels fumadors” perquè en limita els espais. També preveu un impacte en alguns establiments, però no el considera determinant. Ara bé, com a cambrer, té clar que la norma serà “impossible” de complir.