El Vapor de Prodis obrirà l'agost com a refugi climàtic i punt de trobada comunitari a Terrassa

El Vapor de Prodis no farà vacances aquest estiu. En un context marcat per episodis de calor cada vegada més intensos i sostinguts, el complex sociocultural situat al centre de la ciutat mantindrà les portes obertes durant tot el mes d’agost. La iniciativa pretén transformar l’espai en un refugi climàtic accessible i un punt de trobada comunitari per a totes aquelles persones que passen el període estival a Terrassa.
L’equipament estarà en funcionament de dilluns a divendres, en un horari continuat de 9 a 22 hores. Durant tota la jornada, la Cantina Matarí —el servei de bar i cafeteria del Vapor— oferirà atenció al públic, posicionant-se com un espai climatitzat tant per a persones que busquin un lloc fresc per teletreballar com per a veïns, famílies o gent gran que vulguin esmorzar, dinar o prendre alguna cosa a resguard de les altes temperatures.
Lleure de tarda
El plat fort de la programació social tindrà lloc a les tardes. Entre el 3 i el 31 d’agost (de dilluns a divendres), la sala d’actes del Vapor, també 100% climatitzada, acollirà una pauta d’activitats familiars i comunitàries entre les 17 i les 20.30 hores. Aquestes opcions d’oci comptaran amb la presència de dos monitors encarregats de dinamitzar les propostes.
Per al públic infantil i juvenil, la instal·lació disposarà d’equipaments com ara taula de ping-pong i futbolí. A més, l’espai de pati i terrassa acollirà jocs exteriors de mobilitat lleugera, adaptats especialment per evitar l’activitat física intensa durant les hores de més xafogor i descartant les dinàmiques d’aigua tradicionals.
Des de Prodis subratllen que l’obertura respon tant a una vocació de servei cap a la ciutadania com a una necessitat de la mateixa entitat. “Internament, durant l’estiu mantenim obertes les nostres llars i residències. Pensàvem que era interessant oferir un espai climatitzat i segur per als usuaris i usuàries amb una vida més autònoma que passen aquestes setmanes a la ciutat”, expliquen des de la institució.
En aquest sentit, emfasitzen que la programació s’ha dissenyat sota un criteri d’accessibilitat universal: “Intentem que totes les activitats siguin accessibles a tothom; indiferentment de l’edat o de la situació personal, qualsevol pot venir a passar part de les vacances aquí.”