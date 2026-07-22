ERC proposa piscines gratuïtes durant les onades de calor

El grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) portarà a la sessió plenària d'aquest divendres un conjunt de propostes orientades a adaptar la ciutat als efectes del canvi climàtic i protegir la salut de la ciutadania davant les altes temperatures. La bateria d'iniciatives inclou la declaració de les piscines municipals com a refugis climàtics d'accés gratuït durant els pics de calor, la millora de la xarxa de fonts d'aigua potable a la via pública i una proposta conjunta amb el Grup Socialista per accelerar la climatització dels centres educatius públics de la ciutat.
Pel que fa a la gestió dels equipaments aquàtics, la formació republicana planteja que les piscines de titularitat municipal obrin les seves portes de manera gratuïta quan s'activin els avisos oficials per episodis de calor extrema. Així mateix, el text redactat per ERC insta l'equip de govern a planificar la construcció de noves instal·lacions aquàtiques i parcs d'aigua per donar resposta al creixement demogràfic i a la freqüència creixent d'aquestes situacions meteorològiques. La portaveu del grup, Ona Martínez, ha assenyalat que "la calor extrema ha deixat de ser un fet excepcional" i ha defensat la necessitat que l'Ajuntament adopti un rol proactiu i planificat.
En paral·lel, la segona proposta presentada pel grup municipal reclama el desplegament d'un pla progressiu perquè totes les places de Terrassa disposin de fonts d'aigua potable. Segons el document, aquestes actuacions haurien de prioritzar els barris amb més vulnerabilitat i els punts de gran confluència veïnal, com la zona del Mercadal. La iniciativa també recull la necessitat de reforçar el manteniment de les fonts existents i de publicar un mapa accessible per a la seva localització. En aquesta línia, el regidor Josep Forn ha emfasitzat que l'accés a l'aigua a l'espai públic constitueix "una qüestió de salut pública".
Finalment, ERC i el Grup Municipal Socialista han unit forces per presentar una proposta de resolució conjunta adreçada a impulsar la climatització de les escoles públiques terrassenques. La mesura pretén adequar les infraestructures educatives per tal de garantir unes condicions ambientals adequades a les aules durant els mesos amb les temperatures més elevades de l'any.