Drets Socials garanteix que la residència de Sant Pere Nord tira endavant malgrat la crisi de la constructora

El futur de la residència i centre de dia de Sant Pere Nord continua marcat per la incertesa dels terminis, però no pel risc de cancel·lació. El nou conseller de Drets Socials, Raúl Moreno, va garantir aquest dimarts que l'equipament "tirarà endavant" malgrat les dificultats provocades per la fallida d'una de les empreses encarregades de les obres. Les declaracions arriben poc més d'un mes després que el Diari de Terrassa avancés que la suspensió de pagaments de Cosplaan, una de les dues constructores que integren la Unió Temporal d'Empreses (UTE) adjudicatària, havia alentit significativament l'execució del projecte.
Moreno va traslladar aquest compromís durant una trobada amb el candidat socialista a l'alcaldia de Terrassa, Javi García, coincidint amb la seva visita a la ciutat per inaugurar la residència i centre de dia Amunt, gestionada per AMPANS. Segons el PSC, el conseller va assegurar que la futura residència de Sant Pere Nord es completarà tot i els problemes derivats de la fallida empresarial.
Per la seva banda, García va reivindicar la transcendència d'un equipament llargament reclamat pel barri. "La futura residència i centre de dia de Sant Pere Nord és un equipament vital, no només pel barri, sinó per a la ciutat. És molt important dimensionar els serveis a la demanda i, és clar, que les cures a la gent gran són una prioritat per als socialistes", va afirmar.
Les obres continuen, però amb menys ritme
Segons ha pogut saber el Diari de Terrassa, la situació sobre el terreny ha evolucionat respecte a les darreres setmanes. Les obres no s'han aturat, però sí que avancen a un ritme inferior a l'inicialment previst. Després de la caiguda de Cosplaan, els treballs han quedat en mans de l'altra empresa de la UTE, Cobra (Instalaciones y Servicios, SA), que està assumint progressivament les tasques mentre reorganitza els equips amb l'objectiu de recuperar un ritme més intens a partir del setembre.
Aquesta reorganització permet mantenir viu el projecte, però no elimina la principal preocupació: els terminis. Fonts properes al cas assenyalen que l'obra hauria d'assolir aproximadament un 70% d'execució abans d'acabar l'any per mantenir els calendaris exigits pel finançament europeu.
Precisament aquest és el principal risc que afronta la Generalitat. La construcció de la residència, pressupostada en prop de 15,8 milions d'euros, està finançada majoritàriament amb 14,3 milions procedents dels fons europeus Next Generation, uns recursos subjectes a terminis molt estrictes d'execució i justificació. Tot i que encara no hi ha un nou calendari oficial d'execució, Drets Socials trasllada que la construcció de la residència de Sant Pere Nord es manté com una prioritat i que l'objectiu continua sent culminar un equipament llargament reivindicat, amb capacitat per a 90 places residencials i 30 de centre de dia.
La Comissió per la Salut Pública exigeix més informació
La situació també genera inquietud entre la Comissió d'Entitats per la Salut Pública, que segueix de prop l'evolució d'un equipament reivindicat des de fa més de dues dècades. Pepe Sánchez, explica que han demanat una nova reunió amb la directora general de Benestar Social per conèixer de primera mà quines mesures està adoptant la Generalitat davant la fallida d'una de les empreses de la UTE. "No volem saber què faran, sinó què estan fent", assenyala. Sánchez admet que les obres no estan paralitzades, però sí van a un ritme més lent, i reclama informació oficial sobre l'estat real dels treballs i sobre el compliment dels terminis vinculats als fons Next Generation. Tot i que alguns operaris els han traslladat la voluntat d'acabar l'obra dins dels terminis previstos, la comissió insisteix que necessita una resposta institucional que dissipi els dubtes. A més, també reclama conèixer en quin punt es troba la futura gestió de la residència, després que la Generalitat plantegés que fos assumida pel Consorci Sanitari i Social de Catalunya (CSSC), un conveni del qual, asseguren, encara no han rebut cap confirmació oficial.