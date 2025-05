Quin temps farà per la Fira Modernista de Terrassa?

El reconegut meteoròleg català Alfred Rodríguez Picó ha passat pel canal de YouTube de Terrassa Turisme per informar-nos de la previsió del temps durant el cap de setmana de la Fira Modernista de Terrassa: del 9 a l'11 de maig. La previsió de Rodríguez Picó és una continuïtat en la inestabilitat del temporal. Les precipitacions, diu, no haurien d'afectar massa ni divendres ni dissabte, tot i que recomana portar un paraigua tancat a sobre. En canvi, diumenge la possibilitat de pluja augmenta considerablement, amb indicis de tempestes entrada la tarda. El barceloní parla de "fenòmens locals", és a dir, que les precipitacions poden variar depenen la zona de Terrassa.

El meteoròleg comença la seva previsió mostrant-nos uns mapes isobàrics amb què ens explica el perquè d'aquest temps tan canviant dels darrers dies. El culpable és el gran anticicló establert a les illes britàniques, que fa que les borrasques afectin "dia sí, dia també", diu.

Divendres, 9 de maig

Durant la tarda d'avui, tret d'algunes gotes al migdia, "és difícil que arribi a ploure", avisa. Pel que fa a les temperatures, aquestes estan "molt frenades", inferiors a les que tocarien en aquests moments d'any, sense arribar als 20 °C: mínimes de 12 °C i màximes de 16 °C.

Dissabte, 10 de maig

El dissabte la inestabilitat augmenta considerablement, però ho fa a l'interior i no tant al prelitoral així que "Terrassa no hauria de veure's afectada". Tot i que Rodríguez Picó no preveu cap precipitació, recomana "portar a sobre algun paraigua tancat" no sigui pas que caigui alguna gota. Les temperatures pujarien fins a fregar els 20 °C.

Diumenge, 11 de maig

Per diumenge, el meteoròleg avisa que s'aproxima la pertorbació i la possibilitat de precipitacions augmenta considerablement. Algun ruixat de matinada i també al migdia. "Sempre fenòmens locals, però que poden fer la guitza". A la tarda hi ha més números que caigui alguna tempesta. Una inestabilitat més acusada que el dissabte.