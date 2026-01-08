Al·legacions de Terrassa a la resolució del Pla de Barris

L’Ajuntament de Terrassa no llença la tovallola. El consistori va confirmar ahir que presentarà una al·legació formal a la resolució provisional de la convocatòria 2025 de la Llei de Barris de la Generalitat. L’objectiu és aconseguir que el projecte “Connectem Can Parellada” que va ser desestimat el passat mes de desembre, acabi entrant al programa de finançament.
La decisió va fer-se pública després d’una reunió mantinguda a l’Ajuntament entre el tinent d’alcalde de Territori i Habitatge, Xavier Cardona, i el regidor d’Estructura Territorial i Districtes, Alberto Muñoz, amb el comissionat de la Llei de Barris de la Generalitat, Carles Martí. Durant la trobada, i una posterior visita sobre el terreny al barri de Can Parellada, van analitzar-se els criteris tècnics de la puntuació.
A les portes de l’admissió
Segons va explicar el regidor Alberto Muñoz al Diari, la proposta de Terrassa va obtenir una molt bona valoració tècnica, quedant situada com a “la primera de les no admeses”. Aquesta posició capdavantera a la llista de reserva és la que motiva lluitar-ho: “Ho intentarem fins a l’últim minut”, va assegurar Muñoz.
L’estratègia del consistori passa per presentar l’al·legació abans que finalitzi el termini per fer-ho, previst per al voltant del 14 de gener. L’esperança recau en dos escenaris: que l’al·legació prosperi tècnicament o que es produeixi alguna renúncia per part dels municipis que sí que han estat seleccionats, fet que faria córrer la llista i permetria l’entrada de Terrassa. En cas que l’al·legació no sigui acceptada, l’Ajuntament manté la voluntat d’optar a futures convocatòries, tot i que encara s’ha de decidir si es farà amb el mateix projecte. Muñoz ha matisat que, malgrat que “Connectem Can Parellada” reunia els requisits i ha estat ben valorat, caldrà fer una “valoració interna, tant tècnica com política” abans de tornar-lo a presentar, i s’haurà de consensuar internament i amb la resta de grups municipals.