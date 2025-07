Els Minyons cedeixen els drets d'imatge tot i les discrepàncies

Els Minyons de Terrassa han anunciat que han cedit els drets d'imatge a la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya (CCCC) després d'un procés de negociacions marcat pel descobriment que dues colles castelleres revien 50.000 euros cadascuna anualment de La Xarxa de Comunicació Local, el canal multimèdia del món local, mentre que la resta no en rebia cap compensació. "Davant d'això, vam expresar el nostre malestar, tant a La Xarxa com a la CCCC", han assegurat en un comunicat els malves.

Al març, La Xarxa va comunicar a les colles que, en lloc de donar els diners només a aquestes dues colles, els 100.000 euros els rebbria la CCCC a canvi dels drets d'imatge de totes les colles castelleres adscrites a la Coordinadora, la qual en faria la gestió pertinent.

La mateixa CCCC va proposar a les entitats castelleres un repartiment igual a totes les colles per "millorar l'assegurança, fer estudis de seguretat i nodrid el Fons Social", que és un fons comú per si hi ha algun descobert amb l'assegurança actual. La solució de la CCCC va ser finalment rebutjada, tot i tenir un ampli suport de les colles, perquè n'hi havia d'altres que preferien un repartiment directe dels diners.

"Davant la impossibilitat d'un acord unànime, la CCCC va formular una nova proposta: la creació d'un 'Fons de Salut, Seguretat i Cooperació', on el 90% dels 100.000 euros (és a dir, uns 90.000 euros) es reparteixen segons el nivell casteller" mentres que "només un 10% anirà al Fons Social", han explicat els Minyons. "Aquest model s'allunya del nostre posicionament", han assegurat, ja que pensen que "els diners s'haurien de destinar a millores col·lectives i no a beneficis individuals".

Tot i això, valoren positivament el fet d'haver arribat a un acord que "garanteix l'estabilitat" i "assegura una continuïtat de les retransimissions castelleres" i es comprometen a treballar per "millorar aquest acord en el futur".