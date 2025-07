Els carlins tornen a Terrassa més de segle i mig després

Els Federins Trabucaires de Terrassa convidaran el dissabte 19 de juliol a un viatge al passat amb la recreació de l'assalt carlí a la ciutat de Terrassa el dia 22 de juliol de 1872. Precisament a la plaça de l'Estació del Nord, enmig del passeig anomenat arran d'aquests fets, els Trabucaires, sota el nom dels "Voluntaris de la Llibertat", donaran tret de sortida a les 18:00 hores a una disputa contra les tropes carlines, que han assaltat un tren a Viladecavalls i es disposen a robar la caixa d'estalvis de l'Ajuntament i segrestar l'alcalde Vallhonrat.

Aquesta recreació, que té el nom de "Com es pot fer amb aquesta calor la Guerra Carlina?", farà un recorregut des de l'Estació del Nord fins les portes de l'Ajuntament, al raval de Montserrat, passant pel carrer Nord, la plaça del Mossèn Cinto Verdaguer, el camí Fondo, la placeta de Saragossa i el carrer de Sant Pere. Tant a Mossèn Cinto Verdaguer com a Saragossa hi haurà "escaramusses, pólvora i crits, mentre que a l'Ajuntament hi haurà la defensa final de les milicies locals contra els militars partidaris de Carles Maria Isidre de Borbó, el llavors pretendent al tron espanyol.

Per organitzar la resistència, els Federins Trabucaires de Terrassa han comptat amb l'ajuda de la Germandat de Trabucaires, Geganters i Grallers de Sant Andreu del palomar, de l'Associació Cultural Esccamot Trabucaire d'esplugues del llobregat, de la colla antiga dels trabucaires de Gràcia de Sabadell, els Trabucaires de Premià de Mar i la Colla de Trabucaires del Campanar de Benicarló.

Després de l'actuació hi haurà una cercavila, amb música de les gralles de Vilatrobada, fins la plaça Vella, lloc on, al voltant de les 19:50, s'investirà el Trabucaire d'Honor d'enguany. Per finalitzar l'acte, a la mateixa plaça Vella, es durà a terme el tradicional concert de balls populars, oferts pels Ministrils del Raval.

Ofrenes al matí

El mateix dissabte pel matí, tal com marca la tradició, els Trabucaires de Terrassa, convidats per l'Associació de Veïns del Barri Universitari i Cementiri Vell, faran a les 11:30 una ofrena floral davant el monolit del cementiri, al passeig Joan Miró, i després faran unes galejades d'honor.

En tots dos actes, l'associació de Trabucaires de Terrassa recomana a les persones amb problemes d'audició, sensibilitat auditiva i als més petits i grans de la casa portar protecció auditiva, com taps d'orella o cascos aïllants, per tal d'evitar possibles conseqüències derivades dels forts sorolls que generen els trabucs.