Els Minyons, un any més a Les Santes

Els Minyons de Terrassa tornen a plaça després de la Festa de Major, i d’un cap de setmana de descans obligat per la cancel·lació pel temporal meteorològic de l’actuació a Tarragona per la Diada de la Mare de Déu del Carme, la setmana passada. Ho faran aquest dissabte, a partir de les 18 hores, a la diada castellera de Les Santes de Mataró, a la plaça de Santa Anna. Els acompanyaran la colla local, els Capgrossos de Mataró, i els Castellers de Vilafranca, en una diada d’altíssim nivell que promet ser de gamma extra.

Aquesta serà la 27a actuació a Mataró dels malves en una ciutat on hi han descarregat en fins a quatre ocasions el 2 de 9 amb folre i manilles com a màxim castell. Aquesta actuació també suposarà l’onzena participació consecutiva la diada de Les Santes.

A falta del darrer assaig, aquesta tarda a Cal Reig, les intencions dels malves serà dur el 3 de 9 amb folre i el 4 de 9 amb folre i el tercer castell podria ser el 2 de 9 amb folre i manilles, però dependrà del darrer assaig, demà divendres, i de les camises a plaça.

Aquesta serà la darrera actuació dels Minyons de Terrassa abans de marxar de vacances d’estiu. La colla malva tornarà el 14 d’agost, quan es desplaçarà al País Basc per actuar a Larrabetzu i Laudio.