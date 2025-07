Correaigua pel centre per a la 3a Diada de l'Aigua

El centre de Terrassa combinarà cultura popular i aigua a la tercera edició de la Diada de l'Aigua, organitzada pel Grup del Drac de Terrassa. A les 17 hores del dissabte 19 de juliol es farà la plantada de les bèsties d'aigua al raval de Montserrat per donar el tret de sortida a la primera edició sense el fantasma de la sequera sobrevolant aquesta festa aquàtica.

El plat fort de la jornada, el "correaigua", o cercavila d'aigua, s'iniciarà a les 18:30 hores. Llavors, totes les bèsties d'aigua, la Hippa la hipodragona i la Cuca Japonesa terrassenques, a més a més del Gall de la Pobla, el Mamut i la Mamueta de Viladecans, el Bòjum de Rubí i la Pepa de Gavà, recorreran els carrers de la ciutat esquitxant el públic en una jornada que promet ser refrescant i lúdica. "A diferència d'un correfoc, el protagonisme aquí recau en l'aigua i la convivència", remarquen en un comunicat des del Drac de Terrassa.

Després de l'aigua, ve el foc

Una vegada acabin els actes festius d'aigua, serà el tron del foc. A les 21:30 hi haurà un correfoc protagonitzat exclusivament per bèsties femenines, una aposta del Grup del Drac de Terrassa, que vol "reivindicar el paper de la dona també dins l'imaginari festiu i tradicional català", afirmen en el comunicat. En aquest correfoc, a més de la Hippa, que farà d'amfitriona, hi participaran la Poseguera d'Argentona, la Llopa de Calella i la Carpafera de Martorell.