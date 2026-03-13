Terrassa activa el ban de prevenció d’incendis forestals fins al 15 d’octubre

L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, ha dictat el ban anual de prevenció d’incendis forestals, que entrarà en vigor aquest diumenge, 15 de març, i es mantindrà vigent fins al 15 d’octubre de 2026, coincidint amb l’inici del període considerat d’alt risc. La mesura recorda la prohibició d’encendre foc en terrenys forestals i en la franja de 400 metres que els envolta durant aquest període.
El document forma part de les accions previstes dins el Pla de Prevenció d’Incendis Forestals municipal i té com a objectiu protegir els boscos i els espais naturals del terme. El consistori subratlla la importància d’aquests entorns, tant pel valor ecològic —per la flora, la fauna i la funció dels ecosistemes— com pel seu paper en la regulació del clima, la protecció del sòl i el paisatge.
Segons estableix la normativa de la Generalitat de Catalunya, durant aquest període queda prohibit encendre foc per a qualsevol activitat, així com llençar burilles o llumins, abocar residus que puguin originar un incendi o utilitzar petards, coets i altres artefactes amb foc a les zones forestals i el seu entorn immediat.
El ban també fixa altres mesures preventives, com la limitació de la circulació de vehicles per pistes i camins forestals als vinculats amb les finques o serveis públics. A més, recorda l’obligació de mantenir netes de vegetació les zones pròximes a urbanitzacions, carreteres i línies elèctriques per reduir el risc de propagació del foc.
Entre el 15 de juny i el 15 de setembre, quan el perill d’incendi és més elevat, les restriccions s’intensifiquen. En cas d’índex extrem, queda totalment prohibit encendre qualsevol tipus de foc, incloent-hi fogons de gas o barbacoes, fumar dins del bosc o dur a terme aprofitaments forestals, i es poden suspendre les autoritzacions existents.
El ban també recorda que la crema de residus vegetals procedents d’activitats agrícoles o forestals no està permesa, d’acord amb la legislació estatal vigent, excepte en casos molt concrets i amb autorització prèvia.
Paral·lelament, el servei municipal de Protecció Civil organitzarà diverses activitats informatives per fomentar la prevenció i l’autoprotecció davant els incendis forestals, amb una xerrada oberta a la ciutadania el 17 de març i dos tallers adreçats especialment a la gent gran per preparar-se davant els riscos climàtics. El consistori recorda que qualsevol persona que detecti un foc ha d’avisar immediatament al telèfon d’emergències.