Menys d’una de cada deu alumnes de robòtica a la UPC de Terrassa és una noia

El camp de la tecnologia necessita dones que hi aportin la seva perspectiva, i especialment pel que fa a la robòtica. Aquesta és la conclusió a la qual es va arribar ahir a la Jornada Dones, Ciència i Tecnologia, que van tenir lloc a la sala d’actes de l’Escola Vedruna Vall de Terrassa. Enguany, el fil conductor ha estat la dona i la robòtica, una disciplina especialment masculinitzada en una àrea, la tecnològica, amb prou predominança dels homes.
L’objectiu principal d’aquest cicle de xerrades és, a més de donar visibilitat a figures femenines eminents dins la disciplina, a engrescar a les noies i nenes que encara han de decidir cap a on enfocaran el seu futur per atraure-les a graus científics i tecnològics. “Si avui ja és difícil accedir a carreres tècniques, imagineu-vos a l’època en la qual vaig entrar jo”, va comentar la doctora en informàtica experta en robòtica i professora de la UPC, Rita Planas.
Ella va assegurar que el seu entorn va ser clau per donar-li la confiança necessària per aguantar els entrebancs que les dones encara pateixen quan volen accedir a aquests espais. “Si algú em deia ‘això no és per a tu’, jo responia que ‘ja ho veurem’”, va relatar la professora universitària, i va afegir que “quan una noia entra a una aula de robòtica, obre el camí per a la resta que van darrere”. En aquest sentit, també ha destacat que s’ha de perdre la por l’error. “La robòtica és meravellar-nos de les coses que pot fer un robot, però la veritable robòtica és fallar”, va assenyalar, i va mencionar que aquesta disciplina tècnica “no és només per a genis, sinó que és persistència, creativitat aplicada i atrevir-se.
Planas ha donat una dada per il·lustrar la manca de feminització en el sector: menys del 10% de les matrícules als graus on hi ha robòtica corresponen a alumnes dones. En concret, la forquilla se situa entre el 7 i el 8% en els darrers anys. “No és que les noies no estiguin interessades en la robòtica, sinó que mai se’ns ha preguntat”, va afirmar, i va admetre que “referents [femenins] n’hi ha, pocs, però n’hi ha”. A més, va destacar la importància de la implicació femenina en els processos d’innovació tecnològics: “La tecnologia representa a qui la fa, i si només la fan els homes, només reflectirà la realitat i atendrà les necessitats dels homes”.
L’origen d’aquesta desigualtat, va assegurar la doctora, està en els estereotips. “Amaguen la complexitat de les persones i ens condiciona”, va apuntar, i els va comparar amb “arbres caiguts que ens barren el pas”. Recollint la mateixa metàfora, Planas va citar Lluís Llach i va dir que “hem d’anar més lluny dels arbres caiguts”, és a dir, cal desfer-se dels estereotips per deixar espai a la confiança. Tot i això, va reconèixer, “molts dels estereotips no els podem trencar si la part masculina de la societat no ens ajuda també”.
Durant les jornades, s’han presentat dos projectes de robòtica d’estudiants de batxillerat i FP del Vedruna Vall. Un d’ells té a dues noies en el seu equip i una d’elles és la capitana. “En el nostre curs només hi havia quatre noies a robòtica”, va apuntar, i va assegurar que alguns dels seus companys “no es creien que pogués fer algunes coses”.
Robots i medicina
A les xerrades també s’ha tocat molt la temàtica de l’aplicació de la robòtica a la salut. La també doctora en informàtica experta en robòtica, Alícia Casals, ha explicat com s’han introduït els robots en la medicina per desenvolupar tècniques de diagnòstic menys invasives que les manuals o fins i tot perquè s’operi a una persona amb braços robòtics. “El cirurgià, amb dues mans, pot treballar amb quatre braços”, va mencionar, i va detallar que això els permet treballar d’una manera més còmoda i obre noves possibilitats d’intervencions que fins ara eren impossibles. “La tendència és a fer robots cada vegada més autònoms, és a dir, que no necessitin assistents, per fer tasques senzilles”, va apuntar la doctora.
Tot i això, Casals va admetre que encara tenen “dificultats tècniques” i fins i tot ètiques o filosòfiques que s’han de superar. “Al quiròfan, el centre ha de ser el pacient, no el robot”, va destacar. La doctora, però, és positiva pel que fa al futur: “El que abans era ciència-ficció, ara pot ser realitat”.