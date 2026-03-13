Multes de 1.200 i 600 euros als regidors de Vox

L’expedient sancionador obert als tres regidors del grup municipal de Vox a Terrassa ja té una proposta de resolució formal. El document proposa una multa de 1.200 euros per a la regidora Alicia Tomás, i de 600 euros per a Mireya Navarro i Daniel Pinto. La diferència en l’import de la sanció es deu al fet que Tomás va portar la indumentària en qüestió en dues sessions, els dies 25 i 30 d’abril, mentre que Navarro i Pinto només ho van fer el dia 30.\r\n\r\nEl dictamen determina que els regidors van incórrer en una infracció greu per falta de respecte institucional. Les samarretes que portaven mostraven a la part central el missatge, en castellà: “Per què Ballart silencia les violacions a Terrassa?”. L’informe rebutja les al·legacions de la defensa sobre llibertat d’expressió i censura, ja que considera que aquesta frase sobrepassa la crítica política en acusar l’alcalde de la ciutat, sense cap fonament.\r\n\r\nEls regidors tenen opció d’acollir-se a una reducció del 20% de la multa si reconeixen voluntàriament la seva responsabilitat. Ara bé, per obtenir la bonificació econòmica haurien de renunciar a qualsevol recurs administratiu contra la sanció. Finalment, la decisió de fer efectives les multes s’haurà d’elevar i sotmetre a votació al ple municipal, que és l’òrgan competent per resoldre l’expedient de manera definitiva. \r\n