Ajusten els horaris de la Línia 3 d’autobús per millorar la puntualitat i la freqüència de pas

han acordat una nova proposta d’ajust dels horaris de la Línia 3 d’autobús (La Grípia – La Maurina) amb l’objectiu de millorar la puntualitat del servei i fer més regular la freqüència de pas entre vehicles. Els nous horaris entraran en vigor el pròxim 30 de març.
La Línia 3 és una de les rutes amb més demanda del transport públic urbà de la ciutat i, des del 2019, ha registrat un increment del 15% en el nombre de viatgers. Aquest creixement, sumat a factors com l’augment del trànsit i diverses noves regulacions de mobilitat, ha provocat que el temps real de recorregut dels autobusos s’hagi allargat en els darrers anys.
Per adaptar el servei a aquesta nova realitat, a principis d’aquest any ja es van actualitzar els temps de pas per parada amb la voluntat d’ajustar els horaris al temps efectiu de recorregut i millorar la fiabilitat del servei. Després d’analitzar el funcionament d’aquests primers canvis i de recollir aportacions de la ciutadania i d’entitats veïnals, TMESA ha elaborat ara una nova proposta de millora.
El reajust pretén millorar els indicadors de puntualitat de la línia, que el 2025 es van situar en el 79%. Entre les principals mesures destaca l’optimització del servei en hores punta —especialment entre les 8 i les 9 del matí— i una distribució més equilibrada dels autobusos al llarg del dia.
Amb els nous horaris, en dies laborables la freqüència de pas se situarà al voltant dels 16 minuts, amb intervals més homogenis entre vehicles i mantenint tant l’hora d’inici com la de final del servei. Segons el consistori, aquests canvis permetran millorar la regularitat del servei i facilitar una distribució més equilibrada dels passatgers entre autobusos.
La implantació dels nous horaris anirà acompanyada d’un pla de comunicació per informar la ciutadania amb antelació. L’Ajuntament assegura que aquesta actuació forma part del seu compromís per continuar millorant el transport públic urbà i avançar cap a una mobilitat més sostenible a la ciutat.