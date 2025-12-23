Aquesta és la història de la farmàcia terrassenca que fa 70 anys

La Farmàcia Núria Pau celebra 70 anys d'història al servei de la salut a Terrassa. Era el 22 de desembre de 1955 quan una jove farmacèutica, Núria Pau, va inaugurar la seva oficina de farmàcia. Set dècades després, el seu nom continua sent un referent indiscutible a la ciutat.
Un ram de flors, abraçades, felicitacions... Aquest dilluns a la tarda, tot l'equip de la Farmàcia Núria Pau, juntament amb la seva família i l'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, van acompanyar la fundadora en l'homenatge pels seus 70 anys d'activitat a Terrassa. Va ser una trobada emotiva que va girar al voltant de la Sra. Núria Pau, que amb professionalitat i rigor ha tirat endavant una farmàcia capdavantera a la ciutat.
Nascuda a Ribes de Freser, Núria Pau va triar venir a Terrassa per obrir-se camí professionalment, perquè la seva germana Teresa ja era apotecària del carrer Ample. La primera farmàcia la va obrir al número 83 de la carretera de Castellar, ja que volia estar a prop de la zona universitària i de les fàbriques AEG i Laniseda. Més tard, es va casar amb el farmacèutic barceloní Santiago Bueno, que va obrir una farmàcia al carrer de Sant Marc de Terrassa. El matrimoni va tenir quatre fills —Núria, Marta, Ester i Santi— i ella, entregada a la professió com la que més, encara va trobar temps per estudiar als vespres les especialitats d'òptica i ortopèdia.
Estudis, família i farmàcia es combinaven amb les guàrdies, que en aquell temps duraven una setmana. Sempre innovant, va ser la primera farmàcia a la ciutat en implantar la dermocosmètica. L'establiment es va traslladar fa 47 anys a la ubicació actual, al número 110 de la carretera de Castellar.
Set dècades d'atenció de la salut a la comunitat han deixat múltiples anècdotes. Entre elles, el dia que la Sra. Núria Pau, amb estudis de llevadora, va atendre el part d'una veïna. O la d'una senyora que comprava una bossa d'aigua calenta i, al cap d'uns dies, la tornava foradada perquè tenia un cadell de lleó. O la d'una clienta que prenia els supositoris via oral.
Més enllà de l'èxit professional, Núria Pau s'enorgulleix del llegat del relleu generacional: dues filles, la Marta i l'Ester, i una neta, la Mariona, han escollit la professió de farmacèutica.
Actualment, la farmàcia és pionera i de referència a la ciutat, amb horari ampliat i oberta els 365 dies de l'any. Disposa d'un robot que optimitza la gestió i dispensació de medicaments i manté presència digital i botiga en línia.