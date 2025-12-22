Tecnologia pionera per fer una gestió més sostenible del parc natural de Sant Llorenç

El parc natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac ha començat a utilitzar tecnologia capdavantera per millorar la gestió de l'espai natural i reforçar la conservació de les espècies més sensibles. Ho fa en el marc de la iniciativa internacional Tech4Nature, impulsada per la Unió Internacional per a la Conservació de la Natura (UICN) i el programa TECH4ALL d'Huawei.
El projecte ha desplegat eines digitals avançades per analitzar la relació entre les persones i la natura. Dins de la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona, Sant Llorenç del Munt i l'Obac és l'espai on l'impacte del projecte és més destacat, amb la incorporació de solucions innovadores orientades a millorar la gestió de les activitats recreatives i a protegir la biodiversitat.
En un context d'afluència creixent als espais naturals —els parcs nacionals d’Espanya van superar el 2024 el seu rècord històric amb més de 16 milions de visites—, Tech4Nature aposta per tecnologia capaç de generar informació precisa i contínua sobre l'ús públic. La iniciativa, desenvolupada amb el suport del Centre Tecnològic Forestal de Catalunya, integra l'anàlisi automatitzada d'imatges, sensors de llum i dispositius acústics per entendre com les activitats recreatives interactuen amb el medi natural.
Solucions adaptades al territori
Al parc natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac, on ja s'havia dut a terme una primera fase del projecte, Tech4Nature ha ampliat les solucions testades per abordar dues activitats especialment sensibles: l'espeleologia i l'escalada. Mitjançant sensors lumínics, equips acústics i sistemes de captura d’imatges, s’analitza la freqüència, la distribució temporal i l’impacte potencial d'aquestes pràctiques sobre colònies de ratpenats i sobre espècies nidificants.
Les dades recollides permetran reforçar la presa de decisions en matèria de regulació, vigilància i sensibilització, amb l'objectiu de garantir un equilibri sostenible entre l'ús públic del medi i la preservació dels valors naturals del massís. El projecte també ha de facilitar anticipar pressions futures, adaptar mesures de gestió i promoure un model de gaudi responsable del parc.
Paral·lelament, Tech4Nature desenvolupa un programa de monitoratge al parc natural i nacional de Sierra Nevada, centrat en l'ús del medi d'alta muntanya i el seu efecte sobre la biodiversitat, així com un estudi de referència sobre els aspectes legals i ètics del monitoratge en espais naturals protegits, que oferirà directrius pràctiques a partir del 2026.