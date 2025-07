Aquestes són les activitats programades per a la Festa Major de Can Palet de Vista Alegre

Divendres, 11 de juliol



19 hores - BATUCADA: Al ritme dels tambors del grup batucaire de la Maurina, comencem un cap de setmana de festa, espectacles i activitats per a totes les edats.

19 hores - PINTXOTADA MORUNA: No facis tard! Que allà s'hi va a escalfar motors com Déu mana! Aquest divendres, pintxotada moruna, bon rotllo i beguda fresca.

19.30 hores - CAMPIONAT DE FUTBOL +12 (FUTBOL 5): T'agrada el futbol i tens més de 12 anys? Doncs no t’ho pensis: ves i participa en el campionat totalment gratis! Bon ambient, partidàs assegurat i ganes de passar-ho bé.

20.30 a 21 hores - MONOLOGUISTA ALBERT BOIRA: L'Albert Boira arriba amb el seu humor carregat d'energia. Ves-hi, desconnecta i prepara't per no parar de riure!

21 hores - SOPAR + KАHOOT MUSICAL: Creus que tens cultura musical? Doncs atenció, perquè entre activitats arriba el Kahoot musical de la Festa Major! Un repte exprés per posar a prova la teva oïda i memòria...

22 hores - CONCERT “QUANTUM BLUES": No pot haver-hi millor manera de finalitzar la nit que estant acompanyats pel grup de versions "Quantum blues".

Dissabte, 12 de juliol



10 hores - XOCOLATADA VEÏNAL (GRATUÏT): Comença el dissabte de la forma més dolça. Pren-te un got de xocolata desfeta amb melindros per a començar el dia com cal.

10 hores - CAMPIONAT DE PETANCA (З€ INSCRIPCIÓ): Participa en el campionat de petanca i demostra la teva habilitat amb les boles! Grans premis i diversió assegurada per a tothom!

10.30 hores - PINTACARES: Ves a transformar-te en el teu personatge preferit! A la Festa Major, els més petits tenen cita amb el pintacares!

11 hores - ESPECTACLE CLETA 3D: Cleta 3D és un espectacle diferent que no et

deixarà indiferent. Una proposta visual i original que procura fomentar l'ús del català.

11.30 hores - CAMPIONAT DE FIFA: Participa en el campionat de FIFA a la PS5 i demostra les teves habilitats!

12.30 hores - VERMUT MUSICAL: Pren-te alguna cosa envoltada del millor ambient, amb la música en directe de Paula Mallow & Rodrigo Pagavino.

18 hores - TORO MECÀNIC + CAMPIONAT DE DURACIÓ: Accepta el repte del toro mecànic i demostra la teva resistència! Participa en la competició de temps. Diversió i adrenalina assegurades!

19 hores - BINGO MUSICAL + KAHOOT: Segueix el ritme amb bingo i Kahoot musical, gràcies a la col·laboració de Policía por Valientes.

20 hores - CAMPIONAT INTERNACIONAL DE LLANÇAMENT DE PINYOL D'OLIVA (GRATUÏT): Posa't a prova a la gran competició de llançament de pinyol d'oliva i demostra que la teva punteria segueix sent alguna cosa per a presumir.

20.30 hores - GIMCANA PER A ADULTS: No et vulguis perdre una experiència dinàmica i divertida on podràs posar en pràctica tota mena d'habilitats tant mentals com físiques.

21.30 hores - SOPAR POPULAR: Reuneix-te amb amics, veïns i família al sopar popular i gaudeix del bon menjar i millor ambient.

22.30 hores - ACTUACIÓ MUSICAL: CARLOS REILOBA AND LORT PERCUSSIONS: Carlos Reiloba & Lort Percussions porten un directe potent que, ben segur, et sorprendrà i t’encantarà.

23.30 hores - DJ DAVID: I per tancar la nit com cal... DJ David a les pistes! Ritme, llums i bon ambient per acabar la Festa Major ballant fins que el cos aguanti.

Diumenge, 13 de juliol

8 hores - EXCURSIÓ CICLISTA: Apunta't a l'excursió ciclista i descobreix els paisatges més bonics de la nostra zona mentre et mantens actiu i en forma. No importa si ets principiant o expert, tothom és benvingut a compartir aquesta experiència saludable i divertida! - 30 a 40КМ - Plaça de la Pau.

10 hores - INFLABLES: Els inflables tornen a la Festa Major perquè puguis descarregar energia i passar-ho en gran, siguis petit o no tant!

11 hores - CAMPIONAT DE DÒMINO: Participa en el campionat de dòmino i posa a prova les teves habilitats estratègiques! Ves a competir amb altres jugadors i gaudeix d'un ambient amistós. No et perdis aquesta oportunitat de demostrar qui és el mestre del dòmino! 3 € la inscripció.

12 a 13 hores - HOLI + FESTA DE L'ESCUMA: Colors, ritme i escuma! No et perdis un dels moments més esperats: Holi explosiu + festa de l'escuma!

13 hores - BOTIFARRADA POPULAR: Per acabar la Festa Major com cal... botifarrada popular! Bon menjar, bon ambient i els últims brindis d'una festa per recordar.