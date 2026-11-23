Un degoteig constant d'electors passa aquests dies per les oficines de Correus de Terrassa amb un mateix objectiu: votar per correu a les eleccions generals del 29 de novembre. Aquest dilluns, a les 16 hores, 86 persones ja s'havien acostat a l'oficina de la plaça de Jacint Verdaguer per dipositar el sobre. Una d'elles era l'Álvaro, un terrassenc que normalment no vota per correu i no n'està convençut, però aquesta setmana és fora: "No em queda més remei".
L'últim dia per sol·licitar el vot, dijous passat, tres de cada 10 usuaris que van entrar al matí a l'oficina de l'avinguda d'Àngel Sallent hi anaven per fer aquest tràmit, segons el recompte que va fer aquest diari. La majoria eren joves o tenien entre 30 i 40 anys. Una de les persones que atenien el públic ho resumia: "Aquests dies sempre hi ha molta feina". A Jacint Verdaguer, aquell dia, fins a les 20 hores hi van passar 193 persones per tramitar el vot.
Malgrat aquest ritme, a tot l'Estat Correus va admetre 1.099.687 sol·licituds de vot per correu, un 11,47% més que a les generals del novembre del 2019, però un 58,07% menys que al juliol del 2023, quan les eleccions van caure en plenes vacances d'estiu. A Catalunya en van ser 129.918, i a la demarcació de Barcelona, 95.174, menys de la meitat que el 2023, quan se'n van fer 228.057. El 74% es van tramitar a les oficines.
Termini ampliat fins dijous
Qui encara té el sobre a casa, o l'espera, disposa d'un dia més: la Junta Electoral Central ha ampliat el termini fins dijous a les 14 hores. S'ha de lliurar en persona a qualsevol oficina de Correus, amb un document d'identitat, i no n'hi ha prou de tirar-lo a una bústia. Si no s'hi pot anar, es pot delegar en una altra persona amb una autorització signada i les fotocòpies dels documents d'identitat de totes dues. Qui encara no hagi rebut la documentació pot seguir-ne l'enviament amb el número de registre, que es consulta al web del Cens Electoral. Correus recomana no esperar a l'últim moment.
La Marta va optar fa dies pel vot per correu. Els dissabtes i diumenges cuida un senyor gran i el dia 29 l'haurà d'acompanyar a votar, així que vol tenir els deures fets. En demanar-lo, la van avisar que ja no podria votar a la mesa, encara que no enviés el sobre. L'avís la va sorprendre, però es mostrava "confiada" que la documentació li arribaria a temps.
En Víctor va arribar a l'oficina amb un dubte: "Si puc demanar la documentació i ja votar". No va ser possible: primer arriben a casa les paperetes i els sobres, i després cal tornar a Correus. Té una segona residència a la Cerdanya, on passa els caps de setmana. Així no haurà de triar entre la muntanya i les urnes.
Poc després va entrar una dona jove, que va preferir no identificar-se, a preguntar com podia votar a distància. Va agafar torn i, quan li va tocar, li van explicar el procediment pas a pas.
L'Izaskun ve de més lluny. Estudia a l'estranger, però ha conservat l'empadronament a Terrassa, entre altres motius perquè li resulta més senzill votar aquí que a través del consolat. En altres convocatòries ha vingut expressament el cap de setmana de les eleccions. Aquesta vegada no hi podrà ser aquell diumenge, però ha aprofitat que passa uns dies a casa per fer el tràmit. El vot des de fora, diu, és una altra història: coneix persones que no se n'han sortit. En alguns consolats, explica, s'han vist llargues cues.